Luis Jiménez revela que está en trámites de divorcio con Coté López: "Firmamos los papeles"

Una sorprendente noticia fue la que dio a conocer Luis Jiménez a través de sus redes sociales, que versa principalmente sobre su estatus amoroso y legal. Esto, porque el recordado futbolista reveló que se encuentra soltero, en trámites de divorcio con Coté López.

Así lo contó en una dinámica de preguntas y respuestas que hizo en su cuenta de Instagram, en donde fue consultado justamente sobre si seguía soltero. Al respecto, partió contestando que es una pregunta que se ha repetido mucho y por ello decidió darle respuesta.

"Firmamos los papeles"

"Estoy soltero, sí. Nosotros con la Jose (Coté López) nos separamos en septiembre del año pasado (2023). Después tuvimos un par de situaciones en las que volvimos, lo intentamos, pero finalmente no se dio", indicó desde su auto.

Luego sumó que, "para que no haya más especulaciones, nosotros firmamos los papeles de divorcio en enero, así que en febrero, si no me equivoco, estaríamos divorciados. Sí, soltero, sin pareja, no buscando pareja, estoy superbién así".

Otra pregunta que contestó fue sobre cómo evalúa su vida en lo que va del año. Sobre este punto, dijo que el 2024 ha sido "un año super heavy, con muchos cambios, con muchos nuevos procesos. Difícil, creo que ha sido difícil, el año 23 - 24 ha sido sin duda el más difícil de mi vida".

"Todos los proyectos que tenía por delante ya no van a poder ser. Entonces es como reinventarse, empezar de cero. Nada, no es fácil, pero siento que va a salir todo bien", expresó de forma esperanzada sobre los cambios que ha atravesado.

