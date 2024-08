Gala desmiente rumores de divorcio con Mauricio Isla: "Nos queremos y nuestra relación está muy bien"

17 ag. 2024 - 14:17 hrs.

Gala Caldirora y el actual jugador del Colo Colo, Mauricio Isla, fueron una de las parejas más famosas del espectáculo. Ambos se casaron en 4 de enero de 2020 y tuvieron una hija, a la que llamaron Luz Elif.

Sin embargo, terminaron su relación, pero no se han divorciado legalmente. Caldirola, quien ha participado en diferentes realities, ha dicho en algunas ocasiones que tiene una excelente relación con el seleccionado nacional.

En un programa de televisión, se informó que Isla le habría pedido oficialmente el divorcio a la española, por lo que Gala, quien se encuentra en España junto a su hija, aclaró la situación en su cuenta de Instagram y pidió que no "tocaran a su familia".

"No vamos a permitir que nadie ensucie o estropee esta situación familiar"

Debido al revuelo mediático que tuvo la supuesta pedida de divorcio de Isla a Caldirola, la española subió una historia a Instagram diciendo: "Es la segunda vez, en lo que va de semanas, que tengo que salir a aclarar temas personales, de los que ni siquiera yo me arrepiento".

"Este comunicado lo estoy haciendo netamente porque Mauro y yo lo hemos hablado y a los dos nos incomoda muchísimo, que periodistas mediocres se permitan hablar de temas tan personales como puede ser esto, sin tener conocimiento, mintiendo y tratando de hacer noticia sin tener ni puñetera idea de lo que sucede en nuestras vidas", agregó la chica reality.

Caldirola indicó, además, que actualmente tienen una excelente relación, y que ambos protegen la integridad de su familia.

"Lo único que voy a pedir de mi parte y de Mauricio, es que respeten y que no hablan de nuestra familia sin conocimiento, porque tanto él como yo nos hemos cuidado mucho siempre, nos protegemos, nos tenemos mucho respeto, nos queremos y nuestra relación está muy bien. No vamos a permitir que nadie ensucie o estropee esta situación familiar, porque es lo más importante para nosotros", recalcó Gala.

"Yo puedo estar acostumbrada a que hablen de mí"

En otra historia de Instagram, Gala emitió un último comunicado y señaló que, si bien ella está al tanto de ser una figura pública, pide que no vuelvan a tocar a su familia.

"De verdad, ustedes no tienen idea de lo importante y del valor que tiene para mí la familia. Yo puedo estar acostumbrada a que hablen de mí, me inventen romances, me metan un novio diferente cada semana, es incómodo, sí, pero me da igual, porque hablan solo de mí (...), pero que toquen a mi familia, eso no lo voy a permitir, nada relacionado con mi familia", enfatizó la española.

Por último, Gala expresó que "lo único que pido es un poquito más de respeto".

