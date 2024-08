Kike Acuña asegura haber sido víctima de amarres: "Me pasaban muchas cosas raras"

17 ag. 2024 - 00:00 hrs.

Jorge "Kike" Acuña fue un reconocido futbolista profesional chileno que pasó por clubes como Universidad Católica, Ñublense y Unión San Felipe, mientras que en el extranjero pasó por el Feyenoord de Países Bajos.

Sin embargo, su carrera estuvo opacada por sus adicciones, su fascinación por la vida nocturna y sus relaciones amorosas, puesto que estuvo casado con Carla Jara y Roxana Muñoz.

Kike Acuña y su esposa Cynthia de la Cruz

Kike Acuña fue víctima de un amarre

Es más, el exfutbolista de 46 años, reveló a Meganoticias que en algunas de sus relaciones fue víctima de trabajos malignos en su contra, específicamente de amarres y que tuvo que buscar ayuda de especialistas en el tema.

"A mí me han sacado calzoncillos, me han sacado poleras, las han llevado a otros lados. Me pasaban muchas cosas raras, me sentía mal, me costaba respirar muchas veces, me costaba dormir, despertaba en la noche y solamente podía mover los ojos", reveló Kike Acuña.

Kike Acuña / Meganoticias

El exfutbolista agregó que, "trataba de levantar mis brazos, trataba de moverme, solo podía mover la cabeza y era terrible. Una de estas personas a mí me había metido en una botella con alcohol y me habían enterrado, obviamente, bajo tierra y que eso era súper difícil de poder sacar".

Latife Soto ayudó a Kike Acuña / Meganoticias

"Rezo y prendo velas en mi casa"

Debido a esta situación, Kike apuntó que acudió a la tarotista y guía espiritual, Latife Soto, para deshacer estos trabajos en su contra, pero ella descubrió que le hicieron amarres en más de una ocasión para que no le vaya bien.

"Es por eso que yo me protejo tanto y hablo con ella (Latife Soto) y rezo y prendo velas en mi casa y pongo un vaso con agua, después el vaso lo boto, las velas se tienen que botar en otro lado, no es llegar y hacer algo por hacer", dijo Acuña.

Por su parte, la tarotista y guía espiritual explica que, "las personas que practican este tipo de brujería, este tipo de magia negra, este tipo de amarre, muchas veces aprenden a leer el tarot. Entonces enganchan a la gente leyéndote el tarot".

