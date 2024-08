"Volvió el descarado": Arturo Vidal y su pareja recuperan a gato que se había perdido y por el que ofrecieron recompensa

17 ag. 2024 - 11:53 hrs.

El jugador del Colo Colo y seleccionado nacional, Arturo Vidal, dio a conocer una lamentable noticia el pasado martes 13 de agosto, donde relató a través de su Instagram que su gato, llamado "King", se había extraviado.

Debido a la pérdida de su mascota, el futbolista pidió la ayuda de sus seguidores (incluso con recompensa) para dar con el paradero del felino que tiene junto a su pareja, la colombiana Sonia Isaza.

En una de las publicaciones que realizó el jugador del Cacique, relató que "aún no aparece mi King, por favor el número de teléfono que dimos es para quienes tengan información de él. Es una situación difícil para nosotros, no jueguen con esto".

"Volvió con su mami"

Esta mañana, Arturo Vidal compartió una buena noticia: Su gatito fue encontrado sano y salvo. Eso sí, tanto Vidal como su pareja no entregaron detalles de quién encontró a su mascota o si volvió por su cuenta al domicilio que tienen ambos en el sector de Chicureo, en la comuna de Colina.

"Volviste, volviste, volvió con su mami", dijo Sonia Isaza en la historia que subió el jugador del Cacique a su Instagram, donde se ve a "King" comiendo un sobre de comida gatuna.

La colombiana también compartió varios registros del reencuentro que tuvo con su gatito en su Instagram. "Llegó el 'King', ya volvió el descarado que me tenía padeciendo. Estoy feliz y no quepo de la dicha, pensé que no lo iba a volver a ver", expuso una emocionada Isaza.

En otra historia que subió la pareja del jugador del Cacique, manifestó: "¿A ver quién es el niño consentido de mama? (...) quiere que le den mucho cariño, ¿cierto mi amor? Me hizo llorar todas las noches".

Por último, Isaza compartió otra historia donde sale el animal tomando agua con la leyenda: "Y todo vuelve a la normalidad en la rutina del 'King'".

Mira el reencuentro de King con su mamá

