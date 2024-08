Hasta Arturo Vidal estuvo sin luz: El King y Sonia Isaza cumplieron 6 días sin suministro eléctrico por sistema frontal

08 ag. 2024 - 19:04 hrs.

El sistema frontal que golpeó a la zona centro y sur del país dejó potentes rachas de viento en la Región Metropolitana, lo que significó que desde el viernes, cientos de familias de la capital sufrieran un importante corte de luz.

Esta situación también afectó a personas reconocidas, como es el caso del futbolista de Colo Colo y dos veces campeón de América, Arturo Vidal.

Arturo Vidal lleva seis días sin luz

El pasado martes, la deportista colombiana y pareja del King, Sonia Isaza, compartió un registro donde se ve a Vidal echando gasolina a un generador eléctrico tras llevar seis días sin este suministro en su domicilio.

El registro fue publicado en las historias de la cuenta principal de Isaza, donde explicó que en Chile "hubo un apagón. Llevamos seis días, seis días sin energía, en muchos hogares estamos sin energía. ¿Puedes creer eso?".

Fiel a su estilo, el mediocampista de Colo Colo compartió reposteó desde su cuenta personal de Instagram el registro, agregando que "hay que hacerle a todo, no más" junto con unos emojis.

Recordemos que el caso que afecta al King es el mismo que aún persiste en varias partes de la capital, como ocurre en Lampa, Maipú, Colina o Pudahuel, cuyas comunas han sido unas de las más perjudicadas con el corte de luz.

Jorge Zabaleta también se vio afectado por el temporal

Desde su cuenta de Instagram, hace algunos días, el actor nacional Jorge Zabaleta envió un mensaje de apoyo a las víctimas de los estragos del fenómeno climático.

En dicha ocasión, el intérprete deseó "que no le hayan pasado muchas cosas en sus casas". Luego, explicó que "a mí se me cayeron un par de árboles que me dio tanta pena porque eran unos árboles preciosos".

