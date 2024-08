Jorge Zabaleta resultó afectado por los fuertes vientos de la zona central: "Me dio tanta pena"

05 ag. 2024 - 11:06 hrs.

Gran parte de Chile sufrió durante la madrugada del viernes 2 de agosto con los fuertes vientos que se hicieron sentir en la zona central de Chile, producto de un temporal que dejó como saldo gran parte de árboles caídos que, a su vez, derribaron el tendido eléctrico.

Quien quiso dar un mensaje de ánimo a las personas que se han visto afectadas por este temporal fue el actor Jorge Zabaleta. Ocupando su cuenta de Instagram, subió a sus redes sociales un mensaje dando apoyo a las víctimas de los estragos del fenómeno.

Mirando de frente a la cámara, Jorge partió diciendo, "hola niños, ¿cómo están? Espero que no le hayan pasado muchas cosas en sus casas. A mí se me cayeron un par de árboles que me dio tanta pena porque eran unos árboles preciosos".

El actor lamentó que los árboles, que le daban "sombrita para el verano", ahora "están en el suelo". "Ando como de luto con mis árboles tan bonitos. Pero bueno, la naturaleza es así, les mando un abrazo gigante y espero que estén muy bien", añadió.

Sobre el video, Jorge redactó un esperanzador mensaje, en medio de la tristeza que siente por los árboles que perdió producto de los fuertes vientos, señalando que, "espero la calma después de la tormenta... Un abrazo y buen finde".

Este mensaje fue republicado por una cuenta de Instagram, recibiendo una serie de comentarios de parte de los seguidores del actor, quienes empatizaron con la pena que se encuentra sintiendo Zabaleta producto de la caída de sus plantas.

"Me imagino como te debes sentir, les entregamos tanto amor a nuestros árboles, plantitas que nos da tristeza cuando el viento las destruye", "yo me sentiría igual, amo mis árboles", "muchos besitos y abrazos para que te recuperes. Lo importante es que tú y tu familia estén bien", "cuanto lo lamento, pucha que te han pasado cosas últimamente, eres tan lindo y simpático, que no te mereces nada malo", son algunos de los mensajes que se pueden leer en el posteo.

