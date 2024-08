¿Se agranda la familia? Kel Calderón se refiere a la posibilidad de convertirse en madre

08 ag. 2024 - 08:32 hrs.

A mediados de 2022, la influencer chilena y futura abogada Kel Calderón se dio una nueva oportunidad en el amor, a los pocos meses de terminar con su pareja de aquel entonces, el odontólogo Toto Torrealba.

El afortunado es Renzo Tissinetti, un chef de 34 años que es dueño de un exclusivo restaurante. Si bien, Kel era reacia a subir fotos con su pareja anterior, con el cocinero cambió completamente y en la actualidad suele publicar imágenes de las románticos momentos que comparten.

Kel se refirió a la posibilidad de convertirse en madre

Asimismo, la hija mayor de Raquel Argandoña no tiene problema en referirse a su relación y a los proyectos que mantiene con Renzo. Así lo hizo en una dinámica de preguntas y respuestas en la que interactuó con sus seguidores.

En concreto, un usuario le consultó a Calderón si tenía contemplado vivir con su pareja. Fue entonces, que la joven sorprendió con su respuesta, y es que comentó que recientemente decidieron dar ese importante paso.

"Me creerían si les digo que estamos viviendo juntos hace tres semanas. Es mi primera vez viviendo con alguien desde que me fui a vivir sola a los 25, así que Tissinetti tendrá que saber tenerme paciencia", transparentó.

Posteriormente, Kel compartió un nuevo post, en el que otro seguidor le preguntó: "¿Planes de bebé?". Ante esto, Raquel con risas y un rotundo "no", por lo que por ahora no la veremos agrandando la familia.

En diálogo con BBCL, en diciembre de 2023, la personalidad de las redes sociales dejó entre ver que tampoco tiene interés, al menos hasta ese momento, en contraer matrimonio en un futuro próximo, pese

"Para mí, que siempre hablo de mí como ‘cuando sea grande’ que es ridículo porque ya soy grande, pero jamás me he sentido presionada a casarme. De hecho, soy de las que todavía no me quiero casar y creo que ya no hay momentos", explicó.

