Melina Figueroa anuncia que perdió embarazo: "Fue algo tan rápido que ni siquiera pude procesarlo en el momento"

La exchica reality, Melina Figueroa, reveló a través de redes sociales que hace algunos meses, perdió el tercer embarazo que se encontraba esperando. Una historia que quiso contar para sensibilizar a otras mujeres que, como ella, han pasado por esta situación.

A su cuenta de Instagram, Melina subió dos imágenes. En la primera, aparece ella recostada en una cama, sobándose su vientre con los ojos cerrados. En la segunda, está el test de embarazo que se realizó al momento de conocer su estado gestacional.

En la descripción, Melina partió escribiendo que, "hace meses viví un conjunto de emociones producto de un momento muy personal e íntimo. Finalmente, decidí abrir mi corazón para abrazar a quienes hayan vivido algo parecido".

Luego prosiguió redactando, "en abril perdimos un bebé. Fue algo que vivimos tan rápido que ni siquiera pude procesarlo en el momento; me tomó meses hacerlo. Uso método anticonceptivo, pero aun así quedé embarazada".

Foto de Melina Figueroa con la que comunicó su pérdida

El problema vino luego cuando al ir al médico, los resultados del laboratorio salieron alterados. Estos revelaron que se encontraba viviendo una pérdida. "Mi cuerpo había comenzado a expulsar el saquito", rememoró.

"Todo pasó tan rápido que no entendía bien lo que ocurría, empecé a sangrar con mucho dolor durante semanas. Me invadió una tristeza inexplicable, no se si venía de mis hormonas, de mi cuerpo, de mi mente o de mi corazón. Para muchos, quizá sea una simple pérdida, algo sin importancia, pero para el cuerpo de quien lo vive, puede ser muy diferente", prosiguió.

Melina reconoció que luego de este suceso padeció un "desajuste hormonal muy grande", al mismo tiempo que intentaba, de a poco, asimilar la pérdida de su tercer hijo, "en silencio e internamente", rodeada de su familia.

"Aunque hay cosas que suceden sin explicación, quiero abrazar a todas esas mujeres que han pasado por algo así. Que aunque no lo crean, esto pasa estadísticamente mucho más de lo que imaginamos", finalizó diciendo en el posteo, recibiendo cientos de mensajes de apoyo.

