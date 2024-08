Faloon Larraguibel reveló qué le dijo su mamá tras comenzar a vender contenido para adultos

06 ag. 2024 - 20:24 hrs.

Faloon Larraguibel hizo su debut, con gran éxito, hace algunas semanas en una plataforma que vende contenido para adultos. Allí publica fotos eróticas de ella misma, que le han dado millonarias ganancias, según sus propias palabras.

Una decisión profesional que muchas celebridades y personas han tomado, pero que puede traer problemas a quien decide publicarse, ya que la familia puede no parecerle la mejor idea conseguir dinero a través de este tipo de fotografías.

¿Qué opinó la mamá de Faloon?

En un programa de Canal 13, Faloon Larraguibel contó cómo fue la reacción de su madre tras enterarse que su hija estaba publicada en una página web vendiendo su contenido erótico, a un precio de suscripción que asciende a 25 dólares mensuales.

Lejos de enojarse, la madre de Faloon le dio todo su respaldo a esta decisión que tomó. "Mi mamá me apoya en todo. Me dijo 'qué linda las fotos que hiciste, tienes que hacer más’", señaló, citando la frase que le dijo su progenitora.

Y es que la exparticipante de "Yingo" aseguró que el contenido que ella se encuentra creando está hecho de forma profesional, con los registros tomados en estudios fotográficos, dirigiendo ella misma la forma en que posa frente a la cámara.

"Yo me he encargado que las fotos sean superprofesionales, que se vean bonitas… no es llegar con una ropa interior cualquiera y sacarse una foto (...) Llevo mi equipo de maquillaje y peluquería, además (trabajo con) una persona que me arma los outfits", añadió.

Cabe precisar que por ahora, Faloon solo se toma fotos en lencería, aunque no ha descartado crear contenido un poco más subido de tono más adelante, tomando en consideración lo bien que le ha ido durante sus primeras semanas.

"Ahora digo que no me tomaría (fotos de desnudo total), pero todo puede pasar, porque antes yo jamás me habría tomado fotos sensuales tampoco", concluyó. Será cosa de tiempo para esperar si es que finalmente Faloon decide mostrarse sin ropa.

