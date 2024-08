¿Cuánto pagaron por el paparazzeo a Cecilia Bolocco en Miami? Esta es la cuantiosa suma que recibió el fotógrafo

02 ag. 2024 - 16:13 hrs.

Corría el año 2007, cuando la ex Miss Universo, Cecilia Bolocco, acaparó la atención de la prensa rosa local e internacional tras ser captada en un íntimo momento mientras se encontraba en la terraza de su casa en Miami, Estados Unidos.

Resulta que un paparazzi tomó una serie fotografías de la modelo en las que aparecía tomando sol en topless, acompañada del empresario Luciano Marocchino, confirmando así los rumores que la vinculaban sentimentalmente con el italiano.

El problema es que en esa época la diva chilena todavía se encontraba casada con el expresidente argentino Carlos Menem, el padre de su único hijo, Máximo Menem Bolocco. Por tanto, las imágenes se convirtieron en un gran escándalo.

Este episodio sigue siendo recordado por muchos y ahora, se dieron a conocer detalles inéditos en el marco del estreno del tercer episodio de "Todo por la tele, 25 años de farándula", docuserie de La Cuarta, La Tercera y Glamorama.

La producción, en que se abordarán las mediáticas relaciones amorosas de Bolocco, incluye relatos de las periodistas que debieron reportear la polémica, entre ellas Karina Vergara, quien trabajaba para la revista SQP, la cual dio la exclusiva.

"Me había llegado este dato de que Cecilia Bolocco estaba saliendo con otra persona, que era Luciano Marrocchino, así que me dediqué seis meses a seguir todos sus pasos. Y la misma fuente me dice que ella va a viajar a Miami a tener un encuentro", contó Vergara.

¿Cuánto pagaron por el paparazzeo a Cecilia Bolocco?

Posteriormente, la comunicadora relató cómo se puso en contacto con Ángel Mora, un reconocido paparazzi, para que capturara a Cecilia junto al galán italiano. Eso no es todo, porque además reveló la módica suma que pagó la revista por las postales.

"Y bueno, la sigo al aeropuerto y ahí me doy cuenta de que se va sola. Y ahí hablo con Ángel (Mora) y le digo que saque la fotografía. (Después) me llama y me dice ‘tengo una buena y una mala noticia. La mala es que trabajé tres días’. Uff, dije yo, 3 mil dólares voy a tener que pagar. Y le digo… '¿y la buena?' 'Es que tengo la foto'", recordó la reportera.

Natalia Freire, exproductora ejecutiva de SQP, confesó "había dos partidas de fotos y había unas peores. Tal vez en ese momento deberíamos haber aplicado ciertos filtros y no haber ido tan lejos".

