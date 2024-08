"Supervisora de TikTok": Trini Neira deja en evidencia que Pamela Díaz revisa el contenido que publica

02 ag. 2024 - 14:18 hrs.

A sus 22 años, Trinidad Neira mantiene una estrecha relación con su madre, Pamela Díaz, y es que si bien no ha seguido sus pasos en el mundo televisivo, la joven es una popular influencer de redes sociales como Instagram y TikTok.

De hecho, la también hija del exfutbolista Manuel Neira, ha acompañado a la "Fiera" en algunos eventos e incluso han colaborado juntas en campañas publicitarias. Ambas han manifestado públicamente que se apoyan mutuamente.

Pamela Díaz y Trinidad Neira/Instagram

"Ella es un referente para mí, porque yo soy una persona bien vergonzosa y mi mamá ha sido (un apoyo) increíble (…) Ella me ayuda harto, (me motiva) a sacar personalidad, me dice: ‘Que no te importe nada lo que digan los demás’", contó Trini hace un tiempo.

Cabe destacar, que la hija mayor de Pamela está dedicada al mundo de la música y a fines de 2023 lanzó su carrera como cantante con el tema "No esperar más", que sacó junto a su pololo y que cuenta con 387 mil visualizaciones en YouTube.

Trini Neira/Instagram

"Supervisora de TikTok"

Durante este jueves, Trinidad compartió un registro a través de sus stories, en donde aparecía su madre viendo uno de sus videos de TikTok, dejando entrever que la modelo suele aconsejarla respecto al contenido que publica.

El clip fue publicado por la influencer a mediados de 2022, sin embargo, lo mantiene anclado, por lo que es el primero que sus seguidores pueden ver al ingresar a su cuenta. Se trata de un post en el que aparece moviéndose al ritmo una canción de los artistas urbanos Jordan 23 y Julianno Sosa.

En tono de broma, Trinidad tituló la escena como "Supervisora de TikTok", insinuando que su madre está pendiente de lo que ella publica, ya sea para asegurarse de que es adecuado o para ofrecerle algún consejo.

Si bien no se distingue lo que está diciendo Pamela, se le ve usando sus dedos para acercar y alejar las imágenes en la pantalla de su teléfono. Posteriormente, la conductora de "Sin Editar" reposteó el momento y agregó unas risas, mostrando su complicidad y sentido del humor en esta dinámica madre-hija.