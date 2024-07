Se conocieron grabando "Tic Tac": Remigio Remedy recordó cómo partió su historia de amor con Pamela Villalba

26 jul. 2024 - 17:19 hrs.

Una de las parejas más conocidas del mundo de las teleseries chilenas, es la que componen Remigio Remedy con su esposa, Pamela Villalba, a quien conoció hace ya más de 20 años mientras grababan la teleserie "Tic Tac", dirigida por Quena Rencoret, actual directora del Área Dramática de Mega.

Allí, mientras Remigio era un personaje estable, Pamela hizo un personaje transitorio, y el flechazo entre los dos fue inmediato, y desde entonces nunca más se volvieron a separar.

La historia de amor de Pamela y Remigio

De hecho, los sets fueron testigos de los primeros besos entre el consolidado matrimonio. Así lo contó el actor en un programa de CHV, en el cual confesó que mientras esperaban sus escenas, se fueron conociendo más y más y surgió el amor.

"Hay otros sets que tienen camas, entonces cuando estás grabando y de repente no te toca, a veces te 'echai' en la cama a descansar po’. Entonces ahí nos echamos juntos y en ese tiempo era joven, como tú dices el tiempo va pasando, y claro ahora me ponen al lado una mujer capaz que me quedé dormido. Pero en esos tiempos no po’", indicó.

Tras varios meses, Remigio reveló que no quiso catalogar su romance como pololeo formal, sino que le dijo a Pamela que los dos tenían una "amistad integral".

Algo que Villalba, al oírlo, descartó de plano. "Pamela me dijo sabes qué, chao, qué integral... se peleó conmigo y se fue a la playa, y yo pesqué mi auto en la noche y la fui a buscar, le toqué la puerta y le pedí pololeo", rememoró, y desde entonces, han estado juntos.

La familia de Remigio y Pamela

Tiempo atrás, en el mismo programa, Pamela explicó cómo se compone su familia. "Son dos hombres de antes (de la relación pasada de Remedy), una mía de antes, que es la Lunita; y después tuvimos dos hijos", indicó.

Tras mencionar los nombres de los hijos mayores, se detuvo en los dos menores que tuvo con el actor. "La Amaranta y el menor, que se llamaba Amatista y que tiene 19 años, actualmente se llama Kai porque está en proceso de cambio de género. En el fondo tenemos una hija y un hijo", detalló.

La actriz comentó que fue su hijo quien eligió su nuevo nombre, y ella solamente ha estado detrás de él apoyándolo. "Yo en eso no me he metido en nada porque son procesos personales (...) En el tránsito personal uno no se puede meter", cerró.

