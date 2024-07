"Los amo con toda mi alma": La decisión que tomó Nicolás Solabarrieta tras la separación de sus padres

27 jul. 2024 - 12:16 hrs.

A mediados de marzo de este 2024, se conoció que Ivette Vergara y Fernando Solabarrieta pusieron fin a su largo matrimonio, tras más de 20 años juntos. Una decisión de la cual recientemente opinó el hijo mayor de la pareja, Nicolás Solabarrieta.

El joven, quien nació en 1996 y pasó de ser un futbolista a una reconocida figura del espectáculo nacional, conversó a grandes rasgos sobre el quiebre matrimonial que enfrentan sus padres, el cual si bien no es el primero, todo parece indicar que será el definitivo.

Instagram.

¿Qué dijo Nicolás Solabarrieta?

En conversación con el medio AR13, Nicolás Solabarrieta reconoció que tras conocer que la determinación de sus padres se hizo conocida a través de los medios de comunicación, tomó la decisión de mantenerse lejos de emitir cualquier juicio de forma pública.

"Mira, yo en ese sentido trato de mantenerme un poco al margen, por supuesto que yo tengo una relación con mis dos papás, los amo con toda mi alma, pero siento que no estoy en un lugar donde no me correspondería hablar de mis papás", sentenció.

Familia de Fernando e Ivette Vergara

El joven agregó que todos los temas matrimoniales, "tienen que resolverlo entre ellos, son dos personas adultas y yo desde la posición de hijo, por supuesto que los voy a apoyar, pero no me puedo involucrar más que eso".

Fernando y Nicolás Solabarrieta

Cabe precisar que este medio no fue el único que intentó sacarle una declaración a Nicolás sobre el fin de la relación de Ivette y Fernando. En revista Velvet, el joven dio una respuesta que, para algunos, es una prueba de que existe un posible distanciamiento entre él y su padre.

A la consulta de cómo se encontraba la relación de él con sus padres, Nicolás contestó que, "con mi mamá está muy bien, la amo. Sobre mi papá prefiero no hablar. Hablar de los problemas con mis papás es algo que prefiero dejar en la privacidad".

La separación de Fernando e Ivette

En abril de este 2024, cuando se conoció el quiebre, Fernando indicó que este se había dado un mes atrás, cuando dejaron de compartir la casa que tenían juntos. "Hace un mes no estoy con Ivette Vergara, hace un mes tomé la decisión de armar mi bolso e irme al departamento de mis papás", reveló al periodista Sergio Rojas en el programa "Que te lo digo".

El año 2023 la pareja conformada por Fernando Solabarrieta e Ivette Vergara también se enfrentó a una separación y el comunicador estuvo cuatro meses fuera de la casa matrimonial. Luego, durante los Juegos Panamericanos, tuvieron un acercamiento y retomaron su relación.

Todo sobre Famosos chilenos