El llamativo reclamo que hizo Carla Jara a Diego Urrutia mientras disfrutaban de una cita

23 jul. 2024 - 21:01 hrs.

El romance entre Carla Jara y Diego Urrutia parece ir viento en popa. A semanas de hacer pública su relación, la pareja disfrutó de una escapada al sur del país, que marcó un antes y un después para ambos, ya que durante el viaje comenzaron a pololear.

Recordemos que el vínculo entre ambos se dio a conocer a mediados de junio, tres meses después de que la actriz pusiera fin a su matrimonio con Francisco Kaminski, a quien acusó de haberle sido infiel con la exMiss Chile, Camila Andrade.

Carla Jara y Diego Urrutia/Instagram

A través de redes sociales, tanto el comediante como la influencer suelen intercambiar cariñosos mensajes y no ocultan lo felices que están por este nuevo comienzo en al ámbito amoroso. Sin embargo, durante este martes Carla subió un llamativo registro en el que le hace un reclamo a su pololo.

En concreto, la actriz compartió un video en sus historias de Instagram en el que aparecen almorzando. Después de promocionar un nuevo episodio del pódcast en el que participa, "Entre Amigas y Copas", Jara comentó: "Ahora estoy entre amigos y copas".

Acto seguido, enfocó con la cámara de su teléfono a Urrutia, a quien saludó cariñosamente: "Hola cosita…" y en ese mismo momento aprovechó de hacer una queja: "Me vino a acompañar para poder verlo, porque si no, no nos vemos, ¿o no?".

De esta manera, la exchica "Mekano" dejó entrever que ambos tienen agendas laborales muy ocupadas, lo que limita el tiempo que pueden compartir como pareja. Diego, por su parte, solo respondió: "¿Estás haciendo un live?".

¿Cómo comenzó la romance entre Carla Jara y Diego Urrutia?

Debido a que la relación se dio a conocer mediante redes sociales, gran parte de los seguidores de Carla y Diego pensaron que podría tratarse de una actividad comercial, sin embargo, ambos terminaron descartando este rumor.

En un programa de TVN en el que se encuentra trabajando actualmente, Jara dio algunas pistas de cómo surgió el romance: "Solo voy a decir una cosa. Gracias, TVN, porque lo conocí (Diego Urrutia) en 'Ahora Caigo' (programa). Solo eso (…) y caí".

En el pódcast "Entre Amigas y Copas", que se transmite por YouTube, Jara detalló que "fue de a poco, paso a paso. Conversamos, nos reímos, nos empezamos a seguir en Instagram, su corazón, su like. El sentido del humor fue súper importante, creo que eso fue lo que más me gustó, entre otras cosas".

