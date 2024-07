Martina Araneda apoyó que su madre decidiera separar camas con Rafael: "El papá duerme demasiado mal"

22 jul. 2024 - 10:15 hrs.

Este domingo 21 de julio se estrenó un nuevo capítulo de "Tenemos que hablar", el video pódcast familiar de Marcela Vacarezza y Rafael Araneda, en el cual recordemos, participan sus tres hijos mayores, Martina, Florencia y Vicente, aunque en esta más reciente entrega por algunos minutos también se sumó el menor de la familia, Benji.

El capítulo estrenado versó en esta ocasión sobre la opción de tener camas juntas o separadas durante el matrimonio, con base en la experiencia del matrimonio entre Marcela y Rafael, quienes decidieron justamente dormir en diferentes colchones.

Pieza de Marcela y Rafael

Martina apoya la idea de su madre

La mayor de la familia, Martina Araneda, apoyó rotundamente a su madre, Marcela Vacarezza, en la decisión de tener camas separadas, debido a que ella ha dormido con su padre y sabe que tiene algunas actitudes que pueden molestar durante el sueño.

"Yo también he dormido con el papá y duerme demasiado mal. De partida, yo tengo un tema con las patas (pies), y que a mí me trate de tocar los pies me da mucho asco", aseguró Martina, algo que Rafael Araneda reconoció hacer.

Martina Araneda

"A mí me encanta tocar las patitas por abajo", confesó el animador, dando pie luego a su hija quien señaló que, "siempre que dormimos juntos me pone las patas". Asimismo, dio a conocer otro "problema" que tiene durmiendo con su progenitor.

Resulta que ella, al igual que él, es friolenta, por lo que le gusta dormir muy abrigada. Algo que también hace Rafael, por lo que en las noches, pelean por quien tiene más frazadas. "Me quita las cosas", se quejó Martina sobre su padre.

Marcela Vacarezza se sumó a la conversación revelando que cuando están de vacaciones y obligadamente debe compartir cama con Rafael, llega un punto en el que es tal la incomodidad, que decide intercambiar de cama con su hijo, Vicente.

"¿Y cómo dormimos?", le consultó Rafael Araneda a su hijo, quien defendió con todo a su padre asegurando que lo hace "increíble". "Yo creo que eres muy exagerada, o yo soy igual al papá", señaló Vicente a su madre, quien le contestó que la segunda opción es "muy probable".

Vicente Araneda

