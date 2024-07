"Quería sacarme el personaje de encima": El querido "Nacho" de BKN revela los costos de participar en la serie juvenil

20 jul. 2024 - 15:11 hrs.

A los 10 años, Francisco Moore se convirtió en uno de los actores infantiles más queridos del país gracias a su icónico personaje de "Nacho", en la serie "BKN" de Mega.

Sin embargo, a 12 años de haber dejado su personaje, Moore reflexionó sobre los costos que tuvo el vertiginoso ritmo de trabajo en una de las series juveniles más importantes de la televisión chilena.

Francisco Moore como "Nacho" (Mega)

"Eso (trabajar en el programa) significó no tener vida durante 8 años, tener poco tiempo para ver a los amigos, entonces, cuando terminó la serie, yo no quería más guerra y no seguí buscando otras oportunidades", reveló recientemente en conversión con Dirrty Pop.

"Nuestra semana consistía en ir al colegio de lunes a viernes, y el fin de semana grabábamos de viernes a domingo", añadió el otrora actor juvenil.

Francisco Moore en su participación en Dirrty Pop (YouTube)

"Quería sacarme el personaje de encima"

Tras el fin de "BKN", Moore se dedicó a recuperar el tiempo perdido en su adolescencia y a compartir con sus cercanos. "Necesité explorar y conocerme a mí mismo", dijo.

Francisco Moore en la actualidad (Instagram)

"Como fue tanto tiempo, también quería sacarme el personaje de encima, aunque hasta el día de hoy la gente me reconoce en la calle y me pide fotos", señaló en el citado pódcast.

Uno de los aspectos más difíciles de trabajar en la serie fue mantener una imagen adecuada para el público infantil. "Uno tenía que cuidar su imagen, no estar fumando o cosas así, porque los niños te ven y pueden seguir tu ejemplo", detalló.

Pese a esto, admitió que "nosotros igual nos fumábamos unos cigarros, porque éramos adolescentes y estábamos experimentando cosas nuevas, pero teníamos que cuidarnos mucho con eso".

