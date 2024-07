"No me callo más": El emotivo mensaje de Julia Fernandes tras contar su verdad sobre el accidente con Ignacio Lastra

19 jul. 2024 - 21:32 hrs.

La modelo brasileña Julia Fernandes dio una entrevista que desató una ola de reacciones en redes sociales. En un dramático relato, la joven contó inéditos detalles del grave accidente que sufrió junto a Ignacio Lastra en 2017.

Recordemos que la pareja transitaba por el centro de Providencia, cuando Ignacio, que iba tras el volante, no respetó una luz roja y terminó chocando, volcando a un costado de la vía.

Ignacio Lastra y Julia Fernandes

En concreto, durante el pódcast "OpenMic" de Lisandra Silva, Julia reveló que la noche del choque tuvo una fuerte discusión con el modelo luego de que asistieran juntos a una discoteque. Pero lo peor vino después, cuando regresaban de la fiesta.

Fernandes recordó que Lastra conducía a exceso de velocidad, a modo de amenaza contra ella: "Pasa la primera roja y empezó a acelerar más… Cuando pasa la tercera roja, y estábamos a más de 200 por hora, yo vi que la cosa era seria".

Julia Fernandes/YouTube

Asimismo, manifestó que "yo nunca tuve tanto miedo como tuve en ese momento. Me costó 6 años hablar de ese tema… yo vi que él no frenaba por nada, yo imploraba por mi vida, le decía 'Nacho para el auto, por favor’".

"No me callo más, hoy me siento libre"

Luego de contar su verdad, la influencer compartió un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram, en donde valoró las numerosas muestras de apoyo que ha recibido y dejó ver que se siente más libre que nunca.

"Aún no sé cómo agradecer los mensajes y el cariño que me fue brindado… les dejo un video que fue grabado un año atrás, justo después del pódcast con Lisandra Silva. Esperé mucho tiempo para publicar este video", escribió.

Historias de Instagram de Julia Fernandes

En la descripción de dicha secuencia, Julia manifestó que "yo no me callo más, hoy me siento libre. Hoy siento que no llevo más el peso del mundo en mis hombros… hoy yo por fin voy a dormir en paz. Esperé 7 años por mi momento… déjenme vivirlo".

"Gracias mi Dios, estuviste conmigo en todas mis oraciones, me ayudaste a tener paciencia… tu presencia me hizo ser fuerte. Este día llegó… gracias por nunca haberme abandonado… yo cumplí mi promesa contigo, yo esperé el momento correcto", sentenció.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Julia Adam (@juliafernandescl)

Todo sobre Famosos chilenos