"Para todos los santos y santas...": Francisco Kaminski alza la voz para defender a Camila Andrade

El presentador de televisión Francisco Kaminski alzó la voz en defensa de su pareja, Camila Andrade, luego de que la modelo terminara llorando durante una de las actividades del reality en el que por estos días participa.

La ex Miss Mundo Chile se sumó al programa de telerrealidad con el objetivo de que el público la pueda conocer mejor tras el escándalo amoroso que protagonizó en marzo pasado junto a Kaminski y su exesposa, Carla Jara.

Recordemos que el locutor radial y la exchica "Mekano" pusieron fin a su relación tras más una década juntos, en medio de especulaciones de que él engañó a Carla con Camila, algo que ambos han negado tajantemente.

"Para todos los santos y santas…"

¿Qué fue lo que ocurrió en el encierro? En una dinámica, los jugadores debían asignar adjetivos a sus compañeros. En ese contexto, el cocinero chino Yuhui Lee, conocido por ser el ganador de un programa culinario, calificó a Camila como "hipócrita".

"Mi razón es que Cami no es hipócrita con nadie de aquí, afuera no sé (…) es que yo escuché la noticia", argumentó el chef. Estas palabras no fueron bien recibidas por Camila, quien se mostró bastante afectada.

"Espero que se me pueda dar el tiempo necesario para demostrar que no soy una mujer hipócrita, no me siento así. Y me duele cuando, quizás por el desconocimiento de la historia, de mi verdad, de mi versión, y entiendo e incluso empatizo, que puedan pensar así; pero no significa que no me afecte", lamentó la comunicadora.

Tras esa situación, Kaminski no se quedó callado y defendió a su enamorada en redes sociales. "Eres la mejor, besos pa' todos los santos y santas que te critican sin conocerte", escribió mediante sus stories.

Además, horas después, el ex de Carla Jara reforzó su apoyo a Andrade, comentándole una publicación en Instagram. "Siempre tan alegre y tan fuerte, te admiro y te amo. Te extraño un montón".

