Gypsy Rose anuncia que está embarazada a meses de salir de la cárcel : "Seré todo lo que mi madre no fue"

La exreclusa estadounidense Gypsy Rose Blanchard, quien fe condenada por ser una de las autoras intelectuales del homicidio de su madre, Dee Dee, quien la enfermó durante años para obtener beneficios económicos, anunció que se encuentra embarazada.

A través de su cuenta de YouTube, Gypsy, quien se encuentra en una relación hace algunos meses con su novio Ken Urker, confirmó así los rumores que ya se venían hablando en redes sociales sobre su estado gestacional a los cuales ella no había querido opinar.

En su canal de YouTube, Gyspy Rose subió un video que tituló "Estoy embarazada, mi camino hasta ahora", en donde expresó felizmente que, "sé que los rumores han estado circulando desde hace bastante tiempo y estoy feliz de anunciar que tengo 11 semanas de embarazo".

La mujer, que tras salir de la cárcel se ha convertido en una verdadera influencer, informó además que si todo sale bien, su guagua debería nacer en enero del 2025, siempre y cuando no haya un imprevisto a lo largo de su embarazo.

"Esto no fue planeado en absoluto, fue completamente inesperado, pero ambos estamos muy emocionados de emprender este nuevo viaje de la paternidad", reconoció, haciéndose cargo también de las críticas que le puedan llegar de parte de los internautas.

"Sé que habrá gente que piense que no estoy lista para ser madre. Pero no sé si alguien está realmente lista para ser madre", reflexionó, asegurando que espera poder entregarle a su retoño todo el cariño y preocupación que ella no recibió de pequeña.

"Todo lo que quería de una madre, quiero dárselo a este bebé. Ahora soy feliz y solo quiero ser una buena madre para mi hijo. Seré todo lo que mi madre no fue", aseveró, reiterando que no repetirá el patrón de su propia progenitora.

"Siempre que alguien me dice: ‘¿Crees que por lo que has pasado vas a hacerle eso a tus hijos?’, yo digo: ‘¿Sabes qué? Absolutamente no’. He aprendido lo que no debo hacer. No tengo preocupaciones sobre mi rol como madre en ese aspecto", sentenció.

