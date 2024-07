"Estarás vivo en nuestros corazones": La triste pérdida familiar que enluta a Gianluca Vacchi

08 jul. 2024 - 18:14 hrs.

El conocido influencer de origen italiano Gianluca Vacchi, informó a través de su cuenta de Instagram una sensible noticia, que involucra directamente a uno de los integrantes de la familia que ha compuesto con su pareja, Sharon Fonseca, y la hija de ambos, Blu Jerusalema.

Recordemos que Gianluca y Sharon, quienes tienen más de 20 años de diferencia, se convirtieron en padres de Blu Jerusalema en plena pandemia, en octubre del año 2020. Uno de los integrantes de su familia que vio todo el proceso de esta querida pareja fue el perro de la familia, Gordo.

Familia de Gianluca Vacchi

"Estarás vivo en nuestros corazones"

Pues bien, hace algunos días Gordo perdió la vida. Una muerte que sensibilizó al multimillonario, quien escribió un tierno mensaje a través de su cuenta de Instagram, al pie de un video en el que aparecen algunos de los mejores momentos que tuvo con el animal.

"En la noche entre lunes y martes (2 de julio), nuestro amado hijo Gordo nos dejó para convertirse en el ángel que siempre fue en su vida. Desde cuando mi amada Sharon lo trajo a mi vida y tuve la oportunidad de convertirme en su padre, porque él fue mi primer hijo", partió escribiendo en el posteo.

Gianluca Vacchi y Gordo

Luego agregó que gracias a su mascota, "entendí que ser padres es una oportunidad que Dios nos regala para que conozcamos a una forma de amor superior y el Gordo me enseñó el sentido profundo del amor incondicional, único y verdadero".

Sharon, Gianluca y Gordo

"Gracias por todas las noches donde escuchando una variación en mi respiración o en mi tono de voz bajabas de tu sillón a lado de mi cama y me venías a poner tu pata encima hasta cuando no me veías calmar. Gracias amor mío por ser mi apoyo emocional, el primer interlocutor de mi alma, sí, porque tú la podías escuchar como nadie", valoró.

El empresario reconoció que le costará seguir con su vida tras este deceso. "No sé cómo haré amor mío, niño mío, ángel mío… quizás cerrando los ojos y imaginándome tu pata y tu mirada cariñosa hasta cuando no se calme cada ola de dolor que me ataca y me atacará. Aguantaste para estar a nuestro lado y cuando no lo lograste más te despediste dejándonos en un vacío incolmable y solo la gran reserva de amor que nos dejaste en vida nos permitirá sobrevivir a este dolor sobrehumano", aseveró.

Al cierre del posteo Vacchi escribió, "siempre estarás vivo en nuestros corazones y hasta que nos encontremos de nuevo, miraré tu sillón cada vez que me despierte en la noche, y lentamente, las lágrimas se convertirán en una dulce sonrisa. Te amo, papá".

Revisa el tierno video

