"Lo pasé increíble": Leonor Varela volvió a practicar el deporte que le apasiona y que había dejado hace 13 años

09 jul. 2024 - 18:00 hrs.

La actriz Leonor Varela, tras culminar sus compromisos laborales con un canal de televisión chileno, ha aprovechado de recorrer algunos países de Sudamérica. Primero fue a Argentina, país natal de su exmarido, Lucas Akoskin, y los últimos días por Perú.

Específicamente, Varela fue a la turística localidad de Máncora, en la costa noroeste de Perú, que es conocida por sus playas de arenas blancas y grandes olas, que atraen a deportistas y aficionados al surf a practicarlo en el lugar.

Leonor Varela en sus vacaciones

La pasión que reavivó Leonor Varela

En este último grupo se encuentra la actriz Leonor Varela quien reveló en su cuenta de Instagram que aprovechó su estadía en Máncora para hacer un poco de surf, deporte que practicaba años atrás.

Así lo contó en una historia de Instagram con una imagen de ella donde aparece comiendo en un restaurante local de un gran platillo, el cual está compartiendo con un segundo comensal que no aparece en la foto, pero del que sí se ven sus cubiertos y unos anteojos de sol.

Leonor Varela en sus vacaciones

Sobre la foto, Leonor escribió: "después de convertirme en madre, dejé el surf. Nunca fui seca (buena) ni nada, pero me gustaba. Hoy, después de 13 años, volví a subirme a una tabla y lo pasé increíble", adjuntando un emoji de unas manos hacia arriba.

Leonor Varela en sus vacaciones

Luego reconoció que contaba esta anécdota para incentivar a más personas que creen que a cierta edad o por ideas preconcebidas, no pueden seguir practicando deportes, cumplir metas o simplemente, hacer lo que disfrutaban cuando jóvenes.

"Les cuento esto porque la edad, los límites autoimpuestos, los prejuicios, etc., no nos definen: Nunca es tarde para disfrutar lo que te gusta", indicó, sumando, en referencia a su foto comiendo, "no saben el hambre que me dio después".