"Me tienen de casera": María José Necochea cuenta cómo es la estafa en la que estuvo a punto de caer

Hace unos días, la actriz chilena María José Necochea fue nuevamente víctima de un intento de estafa telefónica en su contra, respecto a la cual estuvo a pocos segundos de caer. En sus redes sociales aseveró: “Me tienen de casera”.

Esta no es la primera vez que Necochea se ve enfrentada a una situación de este tipo, ya que en agosto de 2023 dio a conocer que se había convertido en víctima de una sofisticada estafa en su contra, la cual incluso involucró la participación de un funcionario bancario.

¿Cómo intentaron estafar a María José Necochea ?

En conversación con LUN, la actriz comenzó señalando que hace unos días recibió en su celular el llamado de una mujer, quien se hizo pasar por ejecutiva del Banco Itaú para informarle que “estaban cambiando los plásticos para tener tarjetas de crédito más seguras”.

Necochea sinceró que le “pareció lógico que quisieran cambiarlas porque aún usan las que tienen todo el número a la vista”. Sin embargo, aseguró que lo que le causó más confianza fue la amable actitud que la supuesta ejecutiva tuvo con ella. “Era una mujer que hablaba perfecto, amable, amorosa, súper atinada, cero ansiedad, era una experta. No había ningún atisbo de que no fuera alguien del banco”, subrayó.

Posteriormente, Necochea explicó que mientras continuaba con la llamada de estafa, “le dije que sí a todo. Lo único que me llamó la atención fue que nunca entendió cómo se acentuaba el nombre de mi calle. Luego me dice que para activar el envío de las tarjetas a la casa me iba a llegar un mensaje de texto y que tenía que digitar el código en la pantalla del celular. Como soy acelerada lo hice rápido, pero me pidió que lo volviera a hacer un poco más lento. Cuando apreté el último número sospeché”.

Mientras continuaba con la conversación, su desconfianza comenzó a acrecentarse. "Ahora, me dijo, necesitamos que vaya a buscar su tarjeta de coordenadas. Inmediatamente, le dije que yo no le iba a entregar los números de la tarjeta de coordenadas. Pero me respondió muy calmada: ’No, señora María José, no me los tiene que dar, nosotros jamás le pedimos sus claves y blablablá, solo tiene que digitar los números en el teléfono’".

“Ok, dije, porque digitarlo no me parecía grave, a veces el banco te pide digitar claves como un proceso de autentificación. Pero le dije que yo usaba el Pinpass. Entonces me dijo que entrara a mi cuenta con el Pinpass, y ahí caché. Me puse nerviosa, le dije que estaba super atrasada y que me llamara después”, agregó.

Al percatarse de que estaba siendo víctima de un intento de estafa, la actriz sostuvo que se bloqueó y cortó. "Al minuto llamé al banco y me dijeron que no estaban cambiando las tarjetas, que era una estafa y que cambiara todas las claves. La mujer quería recuperar mi clave de Internet del banco y poder hacer transferencias”.

Finalmente, días más tarde, la misma mujer, supuesta ejecutiva bancaria, volvió a llamar a María José, no obstante, esta vez la actriz le respondió que “no le iba a contestar nada porque sabía que era una estafa. Y ahí me cortó. No la increpé, porque ando en un modo zen después de pasar por un estado de salud delicado”.

En 2023 lograron estafarla

Respecto a la estafa telefónica que le realizaron el año pasado, en conversación con el medio citado, María José recordó que “un hombre se hizo pasar por ejecutivo del Banco Falabella para avisarme que estaban usando mi tarjeta en Brasil y que si yo autorizaba el pago. Le dije que no y me bloqueó la tarjeta. No me pidió ningún dato. Me dio un número de caso para el seguimiento y me dijo que la tarjeta nueva podía ir a buscarla en la sucursal en 48 horas. Todo muy normal”.

"Cuando fui a la sucursal me pasaron una nueva. Pero en la tarde me llamó el mismo ejecutivo y me dijo que como ya había ido a buscar la tarjeta, ahora tenía que activarla. Me empezaron a llegar mensajes de texto de Falabella con tres o cuatro dígitos. Los primeros se los di, pero después me dice que tengo que darle los de la tarjeta de coordenadas. Me fui a mi computador y me di cuenta de que tenía muchas alertas de Google porque estaban tratando de entrar a mi cuenta, al Gmail. Ahí corté. Días después me llamaron del banco para decirme que era una estafa y que había un funcionario involucrado", concluyó.

