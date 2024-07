"No sabía en qué estaba metido": Vicente Araneda contó detalles de peligrosa fiesta a la que asistió en Miami

09 jul. 2024 - 14:10 hrs.

Vicente Araneda Vacarezza, el hijo de Marcela Vacarezza y Rafael Araneda, se ha convertido en uno de los protagonistas del vodcast (video y podcast) que tienen como familia llamado "Tenemos que hablar", en el que cuentan algunas de sus anécdotas.

El adolescente, de 17 años, contó en el segundo capítulo del programa, el cual trataba sobre los permisos, que en una ocasión desobedeció a sus padres y se fue de fiesta a uno de los distritos más peligrosos de Miami, Estados Unidos, donde recordemos, vive la familia.

"No sabía en qué estaba metido"

Rafael Araneda fue el que "echó al agua" a su hijo, revelando que tiempo atrás, "usted pidió permiso para ir a Sunny Ice, que queda a 40 minutos hacia la costa (...) y terminó en una de las comunas más peligrosas de Miami, al lado de un aeropuerto, adentro de un contenedor en una discoteque. ¿Y quién te tuvo que ir a buscar? El papito".

No solo Rafael fue el que llegó al lugar de la fiesta, sino que también la policía de Miami, quien fue a requisar el lugar, sentando a todos los asistentes, incluyendo a Vicente, en la vereda, debido a que hicieron un allanamiento en el recinto.

"Nos sacó toda la policía, nos sentaron a todos afuera y después nos empiezan a decir que adentro había armas, droga, toda la cuestión. Yo no sabía en qué estaba metido. Yo solo fui. Yo solo fui y después terminé afuera con la policía", dijo el joven entre risas.

La hermana mayor de Vicente, Martina, dijo, "pero fue con permiso", siendo rápidamente corregida por Rafael Araneda, quien le explicó los alcances de la autorización que le dio a su hijo para salir durante esa noche en la que ocurrió este incidente.

"Fue con permiso, sí, estamos de acuerdo, pero siempre te dijimos, te lo dije, es: 'no te metas a lugar que no conoces', y te metiste al lugar que no conociste", reveló, mientras su hijo lo escuchaba atentamente y asintió ante la acusación que hizo su padre sobre su desobediencia.

Al cierre del tema, Rafael Araneda expresó a modo de reflexión que "el 99% de las veces no pasa nada, por lo tanto, ustedes dicen, 'está equivocado este viejo esta vieja'. Pero en el 1% cuando queda la escoba (problemas), queda la escoba".

