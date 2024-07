Nico Peric tuvo que ser internado de urgencia tras graves problemas de salud: "Empecé con un dolor de espalda"

09 jul. 2024 - 15:13 hrs.

El exarquero Nicolás "Nico" Peric, hoy devenido en un comentarista deportivo, se encuentra atravesando un complejo momento de salud, debido a una infección que lo tiene internado en un recinto asistencial hace ya más de dos semanas.

Es por esa razón que el exfutbolista se encuentra alejado de la televisión. Y es que producto de una neumonía y una infección grave en un pulmón izquierdo, que en un comienzo, estuvo mal diagnosticada de parte del primer equipo médico al cual visitó.

"Ya pasó lo peor"

"Empecé con un dolor de espalda, pero pensé que era una contractura. El martes (25 de junio) pasé a la clínica para que me vieran y lo tratamos, pero el dolor no pasaba. Me tuvieron que poner corticoide para poder manejar de vuelta hasta mi casa", reconoció en una entrevista con Las Últimas Noticias (LUN).

Al otro día el dolor se intensificó. Por lo mismo, su esposa, Victoria Martínez, lo llevó a otra clínica en donde fue internado inmediatamente, luego que le detectaran a través de exámenes las enfermedades señaladas en los párrafos anteriores.

"Me hicieron exámenes y arrojaron que tenía una masa pegada en las vértebras, por fuera del pulmón izquierdo, por eso me dolía tanto. Era lo único que se veía, una masa, una cuestión loquísima. Estuve una semana con antibióticos, pero el jueves me tuvieron que operar de urgencia para desinflar el pulmón, aspirar la infección y también poder mandarla a estudios y ver qué antibióticos eran los correctos", añadió.

A ya dos semanas de su intervención, Peric aseveró que la neumonía se encuentra controlada en el pulmón derecho, pero la infección sigue siendo tratada. Si todo sale bien, en una semana más podría ser dado de alta, indicó.

Sobre cómo está ahora, expresó que le salió un rash cutáneo, es decir, una reacción alérgica en su piel, también conocida como sarpullido, debido a uno de los medicamentos que le fue recetado. "Tengo todo el cuerpo rojo", aseveró el comentarista, quien también entregó otros malestares que tiene presente.

"Me cuesta hablar, me ahogo, tengo un tubo metido en el pulmón. Pero he ido mejorando, recuperando fuerza, salgo a caminar con los enfermeros. Venía dándole duro con algunos proyectos desde enero, pero bueno, voy a tener que venir a dejarle la plata a la clínica", dijo.

Pese al gran costo que implica una internación de sus características en una clínica, el exarquero valora haberse mejorado. "Da lo mismo (el costo de la clínica), la salud está primero. Ya volveremos con todo. Al menos, ya pasó lo peor", concluyó.

