Luli desmiente deberle dinero a su expareja: "Gracias a Dios, las inversiones que tengo..."

09 jul. 2024 - 16:56 hrs.

La modelo e influencer fitness chilena, Nicole "Luli" Moreno, había mantenido bajo perfil el fin de su romance con el deportista Italo Grottini, con quien tuvo una larga relación amorosa. Hace algunos días se conoció el quiebre ocurrió en febrero de este 2024.

De hecho, fue Italo quien reveló que se encontraba separado de Moreno, asegurando que él tomó la decisión el 13 de febrero, un día antes que el del día de los enamorados, acusando que fue víctima de diferentes episodios de celos y peleas de parte de ella.

Nicole Moreno e Italo Grottini

"Todos me acusan de aprovecharme de la imagen de Nicole cuando yo lancé una línea de ropa y suplementos alimenticios, pero yo no pude utilizar a una modelo porque ella no me lo permitió, por eso hice las fotos con ella", dijo al programa "Sígueme".

En esta línea, reveló que Nicole le debía una millonaria suma de dinero, la cual una vez le cobró en un gimnasio, lo que habría provocado un conflicto entre ambos que no pasó desapercibido entre los otros asistentes del recinto deportivo.

Italo Grottini

"Hay una deuda importante. Él se acercó a ella para solucionar el tema de la deuda porque no le contestaba sus mensajes. Le ofreció que le pagara en cuotas y Nicole se puso a gritar y se fue a llorar al baño. Por eso se decidió a hablar", aseguraron en el programa.

Nicole Moreno e Italo Grottini

Nicole Moreno desmiente deuda

La modelo fitness, que se había mantenido silente pese a las acusaciones de su ex, se decidió a hablar para desmentir los dichos de Italo Grottini, quien fuera su pareja por los últimos tres años, en una conversación con el medio digital AR13.

Moreno, al momento de contestar, negó deberle dinero a Grottini, recalcando que tiene una posición económica privilegiada debido a decisiones financieras que ha tomado a lo largo de su carrera en los medios de comunicación.

"Gracias a Dios, las inversiones que tengo me permiten tener una rentabilidad que satisface mis necesidades y mis gustos", aseguró, sin referirse a las otras acusaciones de su ex, que hablan de una personalidad celópata y conflictiva hacia él.

Nicole Moreno

"Mi foco hoy está en el deporte y ser un referente de la vida sana y saludable", aseveró, promocionando así su nuevo perfil mediático, que guarda relación principalmente en motivar a sus seguidores al fitness, cuidando así su cuerpo y mente.

