Hermana de Claudio Iturra y el último proyecto del animador: "Vamos a cumplir su sueño"

29 jun. 2024 - 18:16 hrs.

La muerte del periodista Claudio Iturra el pasado 23 de mayo fue sin duda un gran golpe para su familia y todos los seguidores de sus programas de viajes. Con tan solo 43 años, el animador estaba lleno de proyectos, entre estos, uno muy especial que su familia ha prometido cumplir para "honrar su memoria".

El último sueño de Claudio Iturra

En entrevista con Las Últimas Noticias (LUN), la abogada Macarena Iturra, hermana de Claudio, contó que el sueño de su hermano se gestó en su último viaje a la Patagonia, y era construir una casa para retirarse en Villa O'Higgins, en la región de Aysén.

Claudio Iturra (Instagram)

"Él siempre tuvo la fantasía de tomarse un año sabático o retirarse a vivir en la Patagonia. Como era muy soñador, pensó 'acá me quedo, me jubilo y vivo en una cabaña'. En diciembre o enero (cuando encontró el sitio) me llamó, revisamos los papeles, se juntó con la gente y lo adquirió", contó.

"Nosotros la vamos a armar (la casa) para cumplir el sueño de Claudio", sostuvo Macarena Iturra.

Claudio Iturra (Instagram)

El proyecto de la familia del animador es viajar a fines de julio a la Patagonia "porque hay que ubicar la casa en el terreno y ya tenemos los materiales comprados".

Claudio Iturra (Instagram)

"El objetivo principal es construir este hogar y decirle a Claudio que cumplimos con lo que él quería en Villa O'Higgins", agregó la abogada.

El duelo familiar

Sobre el duelo tras la partida de Claudio, su hermana dijo que "es complejo" y que todos los días se viven de forma diferente. "Hay días más tristes, otros menos tristes y hasta el momento lo estamos llevando con tranquilidad".

Macarena agradece todas las muestras de cariño que han recibido de gente anónima tras el fallecimiento de su hermano, lo que calificó como "un consuelo para nuestra familia".

Respecto a su madre, Mónica Jáuregi, dijo que la muerte de Claudio ha sido algo difícil, pero que juntos como familia "tratamos de acompañarnos en el dolor".

Macarena cerró diciendo que su madre, socia de la agencia Masai Travel que fundó Claudio, "está full activa y ahora más que nunca. Queremos continuar los proyectos de Claudio. Es una manera de honrar su memoria y continuar con lo que él más disfrutaba en su día a día que era trabajar".

Todo sobre Claudio Iturra