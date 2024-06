Cristián García-Huidobro reveló haber sufrido complejo momento económico: "Quedamos en la calle"

08 jun. 2024 - 10:16 hrs.

El actor Cristián García-Huidobro, recordado por su personaje de "el Pompi" del sketch "Los Eguiguren", reveló que se encuentra atravesando por una delicada situación económica.

Así lo contó en un programa de Vía X, en donde fue consultado por su presente, explicando que ya se encuentra jubilado.



Todo sobre Famosos chilenos

"Quedamos en la calle"

El también comediante reconoció que, "estoy jubilado y recibo una plata que no me alcanza, pero me ayuda", agregando luego que durante un tiempo no fue muy responsable con sus finanzas.

"Fui desordenado durante 10 años. Yo creo que ni mis amigos fueron tan desordenados. Mi separación y todo... tuve unos años en que me borré del mundo, me daba todo lo mismo", reconoció.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Cristia?n Garci?a-Huidobro (@cristian_garcia_huidobro)

Durante los últimos años, Cristián García-Huidobro vivió la muerte de su hermano, lo que le motivó a crear su propio emprendimiento, con el cual vivió un duro momento debido a la pandemia.

"Con la muerte de mi hermano, me ha salido algo que es ser vendedor. Después de la pandemia, que fue tan terrible... íbamos tan bien, pero quedamos en la calle después de la pandemia", lamentó.

Eso sí, el comediante ya ha recuperado el ritmo de su emprendimiento, asegurando que "de un año hasta ahora, ha crecido".

El negocio de Cristián García-Huidobro consiste en la venta de obras de teatro y diferentes producciones artísticas.