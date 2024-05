"Descubrí algo sospechoso": JP Cretton reveló cuál fue su reacción tras notar que una ex le habría sido infiel

30 may. 2024 - 10:04 hrs.

El periodista Jean Philippe Cretton dio una sincera entrevista con Eva Gómez, en la que habló de su historial amoroso, revelando que una de sus exparejas le fue infiel.

Todo se dio en un pódcast que Gómez tiene llamado "ForEva", en el cual Cretton confesó que al darse cuenta de que lo habían engañado, decidió pasarlo por alto.

"Me hice el hue..."

Gómez le consultó a Cretton si prefería él protagonizar una infidelidad o ser víctima de esta. Al respecto, Jean reconoció que él prefiere que lo engañen.

Jean Philippe Cretton

"¿En serio? ¿Por qué? Te va a doler más que la cresta", le retrucó ella, explicando luego Jean-Philippe que, "yo no sé si me han sido infiel la verdad. Por lo menos así que yo sepa, no. No me lo han dicho, pero a lo mejor, pasó en su momento...".

La conductora dijo "ojos que no ven, corazón que no siente", dando pie a que Jean-Philippe recordara que en una relación él cree que le fueron infiel, pero prefirió no decir nada.

"Yo una vez descubrí algo sospechoso en una relación, pero me hice el hue... no más. Dije filo, si total...", señaló, recibiendo respaldo de Eva quien lo apoyó diciendo, "si nadie te lo dice explícitamente, puede pasar piola y no sufres".

Cabe destacar que Jean-Philippe no mencionó a ninguna de sus exparejas que le habría sido infiel, dejando en incógnito la identidad de dicha mujer.

Recordemos que la última relación mediática que tuvo el periodista fue con Pamela Díaz, con quien finalizó su romance hace ya casi un año, en junio del 2023.