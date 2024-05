OpenAI presenta actualización de ChatGPT: ¿Cuáles son sus nuevas funciones?

La empresa OpenAI, creadora del programa ChatGPT, presentó este lunes su nuevo modelo de inteligencia artificial generativa, GPT-4o.

El lanzamiento, que estará disponible de forma gratuita, cuenta con nuevas capacidades de producción y comprensión de textos, imágenes y sonidos.

"Estamos muy, muy entusiasmados de presentar GPT-4o a todos nuestros usuarios gratuitos", señaló Mira Murati, directora tecnológica de la start-up con sede en California, Estados Unidos.

Al presentar GPT-4o, OpenAI mostró que se trata de un asistente accionado por voz, capaz de reproducir la fluidez de discusiones entre humanos.

"Están la transcripción, la inteligencia y la capacidad de hablar reunidas para aportarles el modo vocal", resumió Murati, quien mostró junto a dos colegas cómo los usuarios pueden interactuar con ChatGPT.

Say hello to GPT-4o, our new flagship model which can reason across audio, vision, and text in real time: https://t.co/MYHZB79UqN



Text and image input rolling out today in API and ChatGPT with voice and video in the coming weeks. pic.twitter.com/uuthKZyzYx