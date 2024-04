"No volveré con ella": Luis Mateucci descarta retomar su relación con Daniela Aránguiz

22 abr. 2024 - 16:00 hrs.

Luego de días de rumores, el exchico reality Luis Mateucci confirmó el fin de su relación con Daniela Aránguiz tras cerca de un año de noviazgo.

En esta oportunidad, el modelo argentino fue tajante al señalar que no tiene intenciones de volver con la exMekano.

"Tengo claro que no volveré con ella"

Luego de la final del reality en que participaba Mateucci, y del cual obtuvo el segundo lugar, sinceró que está sumamente afectado por haber terminado con la exesposa de Jorge "Mago" Valdivia.

"Tuve una semana muy difícil. A Daniela le tengo todo el cariño, todo el amor. Sé que es una buena madre, una buena mujer, fue una buena compañera, una buena amiga", comenzó diciendo.

Daniela Aránguiz y Luis Mateucci (Instagram)

El argentino fue sincero al expresar que "en estos momentos, no voy a estar con ella ni creo que volveré a estar, pero sé que pasando toda esta tormenta volveremos a ser amigos, y estaremos el uno para el otro para siempre. Pero tengo claro que no volveré con ella", consignó LUN.

Respecto al quiebre, también reveló que le ha provocado diversas afectaciones de salud mental.

"He tenido ataques de pánico y ansiedad esta semana a raíz de eso y nunca me había pasado en la vida. Realmente esto me tiró para atrás", concluyó el modelo.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que se produce un quiebre entre Luis y Daniela. A fines de abril de 2023, el argentino contó que había terminado debido a que ella estaba pendiente del "Mago" Valdivia, actualmente emparejado con la diputada Maite Orsini.

