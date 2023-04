Luis Mateucci explica inesperada ruptura con Daniela Aránguiz: "Ella no puede mantener una relación conmigo"

29 abr. 2023 - 13:00 hrs.

¿Qué pasó?

La situación sentimental y distanciamiento entre Daniela Aránguiz y Jorge Valdivia ha involucrado los intereses de otras personas, como es el caso del empresario y exparticipante del reality "¿Volverías con tu ex?", Luis Mateucci.

Esto porque desde enero se encontraba en una relación con la modelo y bailarina, pero los últimos hechos que se conocieron recientemente, produjo que una de las partes tomara una importante decisión.

“Murió la flor”

Luis Mateucci confesó finalmente que “tiró la toalla” con Daniela Aránguiz porque, según dijo a Las Últimas Noticias, no puede olvidar a su ex, Jorge Valdivia.

“Siempre fuimos amigos, pero ella sube cosas a su Instagram de su exesposo, como la carta que él le escribió o una revista donde titulan ‘La mujer del Mago’. Está pendiente todo el día de su ex, se cree todavía su mujer, entonces no puede andar conmigo. Lo está esperando y yo me cansé”, explicó el empresario trasandino.

Asimismo, añadió que “me cansé. Ella no puede mantener una relación conmigo ni con nadie mientras esté pendiente de su ex”.

Ya no se siguen en Instagram

Durante las últimas horas hubo preocupación entre los cercanos a ellos cuando se constató que Aránguiz y Mateucci dejaron de seguirse en Instagram.

“No me simpatiza tener que estar hablando de una persona (Valdivia), darle consejos para que olvide y que vuelva a mirar. El problema es que no da vuelta nunca la página”, cerró.

