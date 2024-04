A 26 años de la teleserie "Gotita de Amor": Así luce hoy su protagonista, la actriz Andrea Lagunés

17 abr. 2024 - 08:00 hrs.

En el año 1998, en México se estrenó la teleserie infantil "Gotita de Amor", que se convirtió en un verdadero suceso en toda Latinoamérica.

La ficción contaba la historia de Chabelita, una pequeña de cuatro años que queda huérfana, debido a que es abandonada a los pocos días de haber nacido. Su misión en la teleserie, pese a su corta edad, es encontrar a su familia, debido a que sus compañeras de orfanato le hacían la vida imposible.

Quien se encargó de dar vida a Chabelita fue Andrea Lagunés, quien a sus cinco años logró emocionar a grandes y chicos con su actuación.

Andrea Lagunés en "Gotita de Amor"

El camino de Andrea para llegar a "Gotita de Amor"

En una entrevista que dio a "El Camerino", según cita el medio El Universal, Lagunés reveló que cuando tenía poco más de 3 años sus padres la matricularon en el Centro de Educación Artística de Televisa, formándose allí como actriz.

"Yo me acuerdo que le decía a mi mamá que yo quería estar en la tele, me gustaba mucho 'Plaza Sésamo'", rememoró la actriz, quien contó que tras su ingreso, los productores destacaban la facilidad que tenía para llorar.

A los cinco años hizo la audición para "Gotita de Amor" y quedó para interpretar a Chabelita. Debido al éxito de la teleserie, la pequeña vivió un cambio del cielo a la Tierra, aunque por su edad no lograba darse cuenta de lo que significaba.

La vida de Andrea tras "Gotita de Amor"

Tras participar en "Gotita de Amor", siendo niña también formó parte del elenco de "Alma rebelde" (1999), "Carita de ángel" (2000), "¡Vivan los niños!" (2002)", retirándose luego del mundo de la actuación, tras varios rechazos en castings, debido a que se veía muy grande para los papeles de niñas.

Y cuando ya era una adolescente, siguió audicionando para otros roles más acordes a su edad. Sin embargo, ahora el problema fue que se veía muy niña para ello.

"Me han dicho que mi cara se ve, o sea, que me veo mucho más chica de lo que soy, hacía castings para novelas ya como más juveniles y me decían que no, que me seguía viendo como niña todavía, que no me podían poner ya como enamorándome de alguien o de cosas así más fuertes, que porque me seguía viendo muy chiquita", recordó en una entrevista con Univisión en 2018, informa el sitio Eres.

Tras sucesivos rechazos, la joven decidió retirarse y estudiar Ciencias de la Comunicación y además, impulsar su carrera como cantante y actriz de teatro.

En cuanto a su vida personal, el 14 de marzo de 2022 se convirtió en madre de un niño a quien junto a su pareja, Luciano Sánchez, bautizaron con el nombre Mariano.

Así luce hoy Andrea Lagunés

