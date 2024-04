Conciertos candlelight: ¿En qué consiste este tipo de espectáculo?

16 abr. 2024 - 12:03 hrs.

Es probable que navegando por Internet te hayas encontrado con anuncios que promocionan los conciertos Candlelight.

Imágenes de músicos, velas y tonos negros y dorados son las principales características de estos anuncios, pero ¿de qué se tratan estos conciertos?

¿Qué es un concierto candlelight?

En inglés candlelight significa luz de una vela, por lo que un concierto candlelight vendría siendo un concierto a la luz de las velas.

Este tipo de espectáculos se han vuelto populares en diversos países y consisten en conciertos donde los músicos interpretan variados géneros, tales como jazz, música clásica e incluso realizan tributos musicales, estando solo iluminados por velas led (sin llama real).

Conciertos candlelight (Shuttestock)

Los eventos, que desarrollan en más de 100 ciudades alrededor del mundo, se suelen realizar en espacios pequeños, lo que permite que se trate de instancias más bien íntimas, en las cuales la luz tenue crea un ambiente especial para disfrutar de la música en vivo.

¿Cuánto valen las entradas?

En Chile estos espectáculos son ofrecidos por la plataforma Feverup.com y las entradas para estas veladas parten en los $24.000 hasta los $69.000, dependiendo de la ubicación y recinto donde se realicen.

En la oferta que actualmente disponen cuentan con conciertos tanto para Santiago como para Viña del Mar, donde las entradas parten de los $15.000

En México acusaron estafas en este tipo de conciertos

El año 2021, una investigación realizada por Diario de México denunció supuestas estafas en los conciertos Candlelights que se realizaban en Ciudad de México.

En concreto, acusaban que Fever, misma organización a cargo de los espectáculos en Chile, suspendía los recitales sin previo aviso y sin posibilidad de reembolso.

Los eventos que se concretaban "son totalmente diferentes a lo que se espera con su publicidad", acusaron en esa oportunidad desde el medio mexicano.

De acuerdo a los testimonios recabados "los hacen en espacios con pésima acústica, con una pobre escenografía, no utilizan velas, sino lámparas LED y presentan a músicos novatos”, algunos que incluso tienen menos de tres años tocando en público o dedicándose a la música", indicaron desde el citado medio.

En esa oportunidad, desde Fever negaron las acusaciones e indicaron que los supuestos conciertos suspendidos no se habían realizado por restricciones derivadas de la pandemia.

"Cuando —el periodista— redactó el artículo, aún no habían sucedido conciertos en la Ciudad de México pues la CDMX se encontraba en semáforo rojo o amarillo, así que en ese momento aún no se permitían eventos públicos o conciertos de este tipo. No se puede asegurar algo sobre una experiencia que no llegó a acudir", aseveraron a Chilango.