"Es el único amor que no he dejado de amar": Angélica Castro realiza sorpresiva revelación en pódcast

11 abr. 2024 - 19:07 hrs.

La figura de televisión, Angélica Castro, fue la más reciente invitada al pódcast de Eugenia Lemos, en el que conversa sobre la vida y la ropa de las personas.

Lemos, quien es apasionada por la moda y tiene, vale decir, un programa en Mega Go en el que recorre diferentes lugares del mundo cazando tendencias llamado "Chic", logró que Angélica le revelara cuál es el gran amor que le ha durado "toda la vida".

El gran amor de Angélica Castro

La celebridad chilena partió contando que, "mi gusto por la moda partió con mi mamá, porque era de esos personajes que una solo ve en las películas o en los sueños, era una mujer muy libre donde le importaba un soberano comino lo que se usaba y lo que no y era muy liberal para su época".

"Desde muy chiquitita tuve gusto por la moda, pero no me gustaba la ropa de las tiendas, las encontraba aburridísimas (...) cuando me regalaban algo lo cortaba inmediatamente, entonces iba y le cortaba una pierna, toda mi vida enchulé la ropa", indicó.

Angélica Castro

Castro aseveró que le gusta tanto la ropa, que en su día a día nunca nadie podrá decir que está usando el mismo atuendo que el día anterior, y que cuando la invitan a alfombras rojas, es de las que tira "toda la carne a la parrilla".

Y los infaltables en su clóset son los enteritos, prendas que también son conocidas con los mamelucos, manifestando todo su amor hacia estos.

"Son tan prácticos, me pongo eso y ya estoy lista. He vivido ‘in love’ con los enteritos, es el único amor que no he dejado de amar", sentenció.

Todo sobre Famosos chilenos