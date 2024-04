¿Quién es Cindy Nahuelcoy? Cuántos años tiene y a qué se dedica hoy la exárbitra del fútbol chileno

10 abr. 2024 - 13:10 hrs.

Durante los últimos años se integraron a la Primera División masculina del fútbol chileno diferentes árbitras, por primera vez en la historia del balompíe nacional.

Cindy Nahuelcoy fue una de ellas. La jueza de línea se convirtió en árbitra FIFA internacional en el año 2013, lo que le permitió ser la primera mujer chilena en arbitrar encuentros de fútbol masculino.

Tras años destacando en primera división, en 2023 una polémica al interior de la Comisión de Árbitros provocó que el Tribunal de Disciplina de la ANFP la sancionara con 30 fechas sin dirigir.

¿Quién es Cindy Nahuelcoy? Edad y su trayectoria en el fútbol

Cindy Nahuelcoy nació el 2 de mayo de 1988 y hoy tiene 35 años. Actualmente se encuentra alejada del referato nacional tras haber estado por 10 años trabajando como jueza FIFA.

A los 19 años comenzó a estudiar Educación Física en la Universidad Central y un día la invitaron a un partido de futbolito. "Al principio ni siquiera me sabía bien las reglas, me costó comprender cómo era el off-side. Fui aprendiendo a puros errores, pero me quedó gustando", comentó Nahuelcoy a Canal 13.

Con los años le comenzó a picar el bichito por el arbitraje y tras participar en campeonatos amateurs, en 2013 se convirtió en árbitra FIFA internacional. Así, se transformó en la primera mujer chilena en dirigir en el fútbol masculino, específicamente como jueza de línea o guardalínea.

En pocos años tuvo una carrera meteórica, en 2017 pasó a Segunda División (tercera categoría), en 2018 a la Primera B y en 2019 dio el salto a la Primera. Así, se convirtió en la primera mujer chilena en estar en un Superclásico y en arbitrar en Copa Libertadores y Copa Sudamericana.

Sin embargo, todo se derrumbó en 2023, en una polémica arbitral que la dejó con una sanción de 30 fechas sin dirigir. Ante ello, Nahuelcoy tomó la decisión de retirarse del arbitraje.

La polémica que alejó a Cindy Nahuelcoy del arbitraje

El 25 de julio de 2023, las árbitras Cindy Nahuelcoy y Loreto Toloza acusaron a Julio Bascuñán, exárbitro y miembro de la Comisión de Árbitros, de favorecer a su colega Leslie Vásquez en la designación de los partidos del fútbol chileno, debido a una supuesta relación entre ambos.

Pese a que Nahuelcoy aseguró que tenía el respaldo de Roberto Tobar, jefe de la Comisión de Árbitros, la denuncia fue desestimada y el Tribunal de Disciplina la sancionó a ella y a Toloza con 40 fechas sin dirigir, aunque luego la pena bajó a 30 partidos tras una apelación.

El golpe fue fuerte para Nahuelcoy, quien decidió autodespedirse para así demandar a la ANFP por el daño ocasionado en su situación laboral, económica y mental. La acusación incluye licencias médicas impagas y una reducción de casi el 50% de su sueldo.

“Para mí, el arbitraje era todo y me lo quitaron. Estuve convertida en un trapo y yo pensaba en matarme para dejar de sentir pena. Me ahogaba, a veces me tenían que levantar, no podía caminar y lo veía todo nublado. Bajé 10 kilos y dormía todo el día”, confesó a Canal 13.

¿A qué se dedica Cindy Nahuelcoy actualmente?

Tras su salida del arbitraje, Cindy Nahuelcoy tomó la decisión de abrir una botillería justo la noche de Año Nuevo. El emprendimiento lleva su apellido y está ubicado en la comuna de Pudahuel, aunque vive en Cerro Navia.

Antes, en Fiestas Patrias, abrió una fonda en Puente Alto, llamada “No fueron 30 pesos, fueron 30 fechas”, en referencia a su sanción. Asimismo, antes tenía un almacén en Cerro Navia.

Ahora, la exjueza asistente sorprendió a todos al ser confirmada como nueva integrante de un reality show de Canal 13. "Entrar al reality es mi forma de mostrarles lo que puedo hacer. También quiero que mi jefe me vea en la tele después de que me quería sepultar, porque soy súper vengativa”, admitió.

Nahuelcoy también contó que lleva tres meses soltera tras haberse separado del también árbitro de Primera División, Juan Sepúlveda. "Él fue mi apoyo en todo este tema del castigo", comentó.

“Creo en el dicho que un clavo saca a otro clavo. Tengo claro que no voy a encontrar al hombre de mi vida en el reality, pero si lo puedo pasar bien, lo voy a pasar bien. Incluso he psicopateado a algunos de mis compañeros de reality. No me gustan los tan musculines, me gustan más piolas”, puntualizó.

