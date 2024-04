"Estoy un poquito más solo": La vida de Pedro Astorga entre Pucón y Santiago

09 abr. 2024 - 19:02 hrs.

El exchico reality Pedro Astorga entregó diversos detalles sobre su vida actual, la cual lo mantiene viajando, constantemente, entre Pucón, en la región de La Araucanía, y Santiago.

El primo del también exchico reality Pangal Andrade se mudó desde San José de Maipo hasta una llamativa casa de madera que construyó en Pucón y donde vive junto a su perro Newén.

"Estoy viviendo hace cuatro años en Pucón, el tiempo pasa muy rápido", explicó a Lun el kayakista.

La vivienda donde reside la construyó junto a su primo, el arquitecto Nicolás Yerovi, y se caracteriza por tener detalles tales como que el techo cuenta con un movimiento ondulado.

Pedro Astorga junto a su casa (Instagram)

"Le puse un muro de escalada adentro, con el que puedo escalar en el techo mi pieza", comentó.

"Estoy un poquito más solo"

Respecto a su vida en el sur, confesó que "estoy un poquito más solo allá, eso sí, pero me gusta mucho porque están los ríos y puedo estar siempre haciendo el deporte que yo más amo, el kayak. Mi gran compañero es el Newén, así que tan solo no estoy, jajajá. Pero sí, allá estoy un poquito más solo porque toda mi familia sigue acá en el Cajón del Maipo".

En cuanto a su círculo en Pucón, contó que tiene como vecinos a algunos de sus primos y además tiene amigos kayakistas y otros a los que conoció en pádel o andando en bicicleta. "Me gusta mucho estar conmigo mismo, estar solito y en la casa. No es algo que me moleste", añadió.

Pedro Astorga y su perro Newén (Instagram)

Los viajes son constantes en la vida de Pedro Astorga debido a sus compromisos laborales. "Paso harto tiempo en El Cajón (del Maipo), pero pasó mucho más tiempo en el sur. Allá —en Pucón— tengo todo lo mío. Debo estar pasando un 70% allá y un 30% acá —en Santiago— durante el mes", puntualizó.

Más en detalle, comentó que como se dedica al kayakismo "entreno, viajo, compito, y todo lo que hago es en torno al kayak. En ese sentido, las marcas con las que trabajo están relacionadas a ese mundo. Yo lo veo como un apoyo para esta vida de deportista, que es súper difícil. Por suerte, ha andado bien."

Por otra parte, también trabaja en su cerveza artesanal llamada Jauría, la cual requiere que tenga que viajar a Santiago.

Debido a este emprendimiento "tengo que pasar tiempo en la ciudad, ese 30% del mes. Son esos momentos en que me ocupo de Jauría, donde también aprovecho de venir a eventos y trabajar con marcas" en Santiago, concluyó.