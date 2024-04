Pedro Astorga: Cuál es su edad, dónde vive y a qué se dedica el exchico reality y primo de Pangal Andrade

02 abr. 2024 - 13:10 hrs.

Pocas personas pueden decir que ganaron dos realities en Chile, de hecho, es un logro único que ostenta Pedro Astorga, recordado también por ser primo de Pangal Andrade.

Astorga ganó "Pareja Perfecta" en 2012 junto a María Paz Wagner, mientras que en el 2015 hizo lo propio en el reality de Mega "Amor a Prueba", junto a Romina Ansaldo.

Sin embargo, tras ese paso por la televisión, este deportista se alejó completamente de las cámaras y se dedicó a una tener una vida tranquila en el sur del país.

Pedro Astorga: Edad, dónde vive y a qué se dedica

Pedro Astorga nació el 2 de julio de 1988 y actualmente tiene 35 años. Es hijo del conocido documentalista Ricardo Astorga y de Inés Leiva, quien falleció en octubre de 2013 por esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

Tras sus pasos por televisión, Astorga se mantuvo alejado de las pantallas y decidió en el año 2021 irse a vivir a Pucón, lugar en el que construyó su casa y en la que reside con su perrito Newen.

El deportista extremo y publicista de profesión ha podido en el sur del país entrenar y enfocarse en el kayak, e incluso recorre el mundo en los diferentes torneos que se realizan. Cabe recordar que desde hace largos años se dedica a este deporte y en 2017 ganó el Pucón River Fest. Antes también competía en rafting.

"Soy kayakista y, para serlo, uno tiene que ir a distintas competencias alrededor del mundo, hacer expediciones, conocer nuevos ríos, enfrentar límites y, gracias a esa vida viajera que escogí, de tanto deporte, es que igual me ofrecen campañas que me ayudan mucho a poder llevarla a cabo", contó a Página 7.

También en Pucón se convirtió en promotor de la marca BYD Auto, subsidiaria automotriz de una multinacional china que tiene un enfoque medioambiental de desarrollo sostenible.

Asimismo, Andrade tiene desde 2015 su propia marca de cerveza llamada "Jauría", la que creó junto a su hermano Benjamín Astorga y su primo Amael Orrego.

Pedro Astorga y su marca de cerveza / Instagram

¿Está en pareja Pedro Astorga?

Pedro Astorga actualmente no se encuentra en pareja, pues ha admitido en algunas ocasiones que es una persona solitaria y que se dedica a sus proyectos personales, principalmente por sus viajes a competencias de kayak en el extranjero. En 2022 se le había vinculado con la influencer y actriz Cate Ceccarelli, pero quedó en nada.

"De repente me he enamorado un poquito, pero me toca viaje y mantener relaciones a larga distancia es súper difícil. Más encima que soy muy malo para mensajear o para mantenerme en contacto cuando estoy viajando, entonces ahí es más difícil", reveló a Página 7.

Por otra parte, el deportista ha admitido que pese a ganar, no disfrutó en los realities que estuvo y que solo participó por la buena paga.

Sin embargo, en 2022 no descartó volver a televisión: “No voy a decir que ‘nunca más’, pero no me interesa en este momento. Estoy muy enfocado en lo que me gusta y soy feliz con lo que hago. No necesito la televisión en este momento”, confesó al citado medio.

