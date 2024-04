"No siento haber hecho las cosas mal": Francisco Kaminski habla tras bullada separación con Carla Jara

08 abr. 2024 - 09:10 hrs.

A fines de marzo de este 2024 se conoció que Francisco Kaminski puso fin a su matrimonio con Carla Jara, luego de siete años juntos.

Un quiebre que le trajo una serie de recriminaciones, sobre todo a Kaminski, debido a que se le ha acusado de haberle sido infiel a Jara con una compañera de trabajo, quien sería nada más ni nada menos que Camila Andrade.

"No siento haber hecho las cosas mal"

En una entrevista con Las Últimas Noticias (LUN), Francisco habló a poco más de una semana de que estallara el escándalo, entregando detalles de su presente.

Francisco Kaminski y Carla Jara

"En la situación en la que me encuentro no se puede estar bien. Te mentiría. No te puedo decir que estoy bien. Pero sí estoy enfocado en lo que es el trabajo. Quiero volver a encontrarme con la gente, con plataformas positivas. Estoy enfocado netamente en el trabajo", expresó.

De hecho, lo importante para él en este momento es retomar sus labores en televisión. "Creo que entre más trabajo tenga, tengo menos tiempo para pensar en tonteras, menos tiempo para deprimirse, menos tiempo para sufrir. Y hay que seguir adelante. La vida continúa, la vida sigue", enfatizó.

Al ser consultado sobre el vapuleo que ha recibido, indicó que, "no siento haber hecho las cosas mal. Solo que no he hablado, no he dado mi opinión y no la voy a dar tampoco por respeto a mi hijo, exseñora y entorno. Creo que no corresponde".

