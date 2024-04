Actriz Shannen Doherty, con cáncer en etapa 4, revela los preparativos que ha hecho para su muerte

02 abr. 2024 - 16:09 hrs.

La actriz Shannen Doherty, recordada por su participación en diferentes series, como "Beverly Hills 90210", se encuentra diagnosticada con un cáncer en etapa 4 desde hace ya un tiempo.

Las proyecciones sobre su vida no son alentadoras, y por lo anterior, la actriz reconoció recientemente que está realizando los preparativos para el día de su muerte.

Shanenn Doherty

La preparación de Shannen Doherty

En el capítulo más reciente del pódcast, "Let's be clear", de acuerdo al medio Page Six, la actriz aseguró que "en este momento mi prioridad es mi mamá. Sé que le será difícil si muero antes que ella".

Por lo anterior, la actriz ha comenzado a deshacerse de algunas cosas como mobiliario de su casa, para simplificarle la vida a su progenitora, incluso en esos trámites.

"Como va a ser muy difícil para ella, quiero que otras cosas sean mucho más fáciles. No quiero que ella tenga un montón de cosas con las que lidiar. No quiero que tenga cuatro bodegas llenas de muebles", señaló.

Hace algunos días, Doherty contó que viajó a Tennessee, donde tiene una casa, y comenzó a empacar varias de sus pertenencias. Algunas las vendió, otras las regaló y un resto lo guardó. Un día que no estuvo exento de emociones para ella.

Shannen Doherty y su madre

"Estaba empacando y comencé a llorar... Sentí que estaba renunciando a un sueño y ¿qué significó eso para mí? ¿Significaba que estaba renunciando a la vida? ¿Significaba que estaba tirando la toalla? Y mi mamá estaba allí y me dijo: 'No te deshagas de este lugar, está bien'. No es necesario y puedes seguir adelante.' Dije: 'Sí, absolutamente puedo'", explicó.

Vender las cosas le ha generado un dinero extra que ha aprovechado en ocupar para generar tiempo de calidad con sus seres queridos, algo que ahora prefiere por sobre las pertenencias materiales.

"Puedo llevar a mi mamá de vacaciones porque tengo todo este dinero extra para salir", destacó dentro del drama que vive.

Todo sobre Famosos