Marcianeke se sincera sobre aspecto de su personalidad que no le gusta: "Prefiero no contar nada y guardarme todo"

31 mar. 2024 - 18:15 hrs.

El cantante nacional, Matías Muñoz, popularmente conocido como Marcianeke, apareció este domingo en el programa online "Sin Editar", en el que Pamela Díaz realiza entrevistas a distintos invitados.

En la instancia, el joven de 22 años reveló un aspecto de su personalidad que no le gusta.

¿Qué dijo Marcianeke?

Al ser consultado por Díaz sobre "lo que menos le gusta de él", Marcianeke respondió que no le gusta "lo 'guardado' que soy para mis cosas".

Captura de "Sin Editar" en YouTube

"Siempre he sido así. Cuando niño siempre tuve un mínimo grado de autismo. Siempre he sido 'guardado' para mis cosas, no me gustaba hablar con nadie, ni contarle mis cosas a nadie, y sigo así", agregó.

Posteriormente, explicó que "me cuesta desahogarme con la gente (...) hago el intento de hablar más, pero es difícil".

"No es que incomode, pero uno se siente inseguro al contar sus problemas, porque puede decir: 'tal vez la otra persona tiene un problema más grande, y yo me estoy ahogando en un vaso de agua'", puntualizó.

"Por eso prefiero no contar nada y guardarme todo", sinceró el cantante.

