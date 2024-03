Daniella y Denisse: ¿Cuál es la edad de las gemelas Campos y cómo es su relación?

20 mar. 2024 - 21:10 hrs.

Llegaron al mundo juntas y en su juventud compartieron el sueño de ser modelos, sin embargo, con el paso del tiempo se volvieron enemigas. Hablamos de las gemelas Daniella y Denisse Campos.

Las hermanas formaron una reconocida dupla televisiva en los años 90 y 2000, época en la que protagonizaron diversas polémicas, que las transformaron en íconos de la farándula chilena.

Pero lejos de seguir apoyándose la una a la otra, Daniella y Denisse han figurado por sus fuertes encontrones, en los cuales se han acusado mutuamente de traición.

¿Cuál es la edad de las gemelas Campos?

Daniella y Denisse Campos Lathrop nacieron el 29 de septiembre de 1975, por lo tanto, hoy tienen 47 años. Una de sus primeras apariciones en pantalla fue en el programa "Sábado Gigante Internacional", cuando participaron en un concurso de gemelos y mellizos.

Desde pequeñas se interesaron en el deporte y las pasarelas. En el caso de Daniella, la maniquí alcanzó gran éxito como modelo, se coronó como Miss Chile y en 1998 llegó a la semifinal del famoso certamen Miss Mundo.

Denisse y Daniella Campos pic.twitter.com/8F8HAH7YwX — MarcoGonGal 🌳🏳️‍🌈📚 #EnContra (@MarcoGonzaGal) April 10, 2021

Actualmente, Daniella es periodista y es parte del panel de un programa de televisión del canal TV+, mientras que su gemela se encuentra alejada de las cámaras y se desempeña como broker inmobiliaria.

¿Cómo es actualmente la relación entre ambas?

Respecto a su relación, la exreina de belleza declaró en 2023 que la relación con Denisse nunca fue cercana y que desde muy pequeñas fueron comparadas: "Nos hicieron competir en todos los sentidos".

Daniella también destacó que no tenían relación desde hace dos décadas, sin embargo, enfatizó en que "a mi hermana siempre la voy a querer y siempre la he querido".

Si bien lo anterior podría haber dado pie a una posible reconciliación, recientemente Denisse dejó en claro que está lejos de limar las asperezas con su hermana.

Tras ser invitada a un programa de YouTube, la empresaria comentó que, para ella, Daniella "no es una persona buena, hay cosas que no puedo comentar en televisión… Pero no existe mucha piedad para personas que realmente se merecen otras cosas".

