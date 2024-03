"Me cae muy bien": Trinidad de la Noi habla de los rumores de romance con chileno medallista panamericano

20 mar. 2024 - 12:07 hrs.

La modelo chilena Trinidad de la Noi hace algunos meses volvió a Chile, tras haber vivido por algunos años en Estados Unidos, sola, luego que pusiera fin a su matrimonio con el ingeniero comercial, Cristóbal González.

En conversación con Las Últimas Noticias (LUN), luego de semanas de rumores de este quiebre matrimonial, Trinidad finalmente confirmó la ruptura, aseverando que este se debió a "proyectos de vida distintos".

¿Trinidad de la Noi con Esteban Grimalt?

Y mientras se comentaba su quiebre matrimonial, en paralelo, en distintos portales de farándula se especulaba que Trinidad había comenzado una relación con el seleccionado nacional de vóleibol, Esteban Grimalt.

Trinidad de la Noi y Esteban Grimalt

Rumores que finalmente enfrentó Trinidad de la Noi quien, en conversación con radio ADN, habló sobre este vínculo que existiría entre ambos.

"Yo entiendo que la gente invente cosas o hable de cosas y que aumente esta bola que corre. Creo que no lo hacen con mala intención", partió diciendo la modelo.

En esta línea, agregó que, "a Esteban lo conozco, me cae muy bien, es muy buena onda", para luego descartar que entre ella y él existe un romance... al menos en este momento.

"La gente puede creer o no creer, puede seguir alimentándose de los rumores, pero por ahora no ha pasado nada, no tengo nada con Esteban", acotó.

