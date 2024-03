El bochornoso momento que vivió María Becerra: Su tío confesó en televisión que no quiere ir a su concierto

19 mar. 2024 - 19:15 hrs.

Un divertido e insólito momento fue el que vivió la cantante argentina María Becerra, tras ver a su tío hablar de ella en un programa de televisión trasandino.

De acuerdo a lo que reporta el sitio Infobae, el hombre en cuestión conversó con Telenoche, puesto que en la localidad donde reside, Los Hornos, cientos de personas hacían fila para comprar productos discontinuados de una fábrica textil.

El divertido momento de María Becerra

Quien no estaba haciendo la fila era el tío de María, quien ya había comprado en esa tienda anteriormente, pero no estaba dispuesto a esperar tanto rato.

"Las veces anteriores que venía con mi hermano, entraba, compraba y salíamos", explicó a las cámaras, a lo que el periodista le dijo, "hoy no quieres hacer esa cola".

"No, me invitaron al recital de mi sobrina y no quiero ir. Va a cantar en River...", indicó el argentino, ante el periodista, quien le preguntó de inmediato el nombre de la persona a quien refería.

Tío de María Becerra

"Becerra. Becerra, María. Hija de mi hermano, vive en Quilmes", contestó, sin darle la mayor relevancia, pese a que la joven vendió todas las entradas del estadio en una hora y media, ya que es un verdadero fenómeno en Argentina.

María Becerra compartió este extracto en su cuenta de Instagram y sobre este escribió, "vayan a pedirle la entrada a mi tío que no la quiere usar. Dios le da pan al que no tiene dientes", adjuntando además emojis de caritas llorando de risa.

Dos horas más tarde, María subió una foto del chat familiar, en el que le preguntó si es que su tío en serio no iba a asistir al concierto. Finalmente, una persona identificada como "Tana" en WhatsApp" le contestó, "si va a ir, Mari", provocando la alegría de la cantante, quien sumó al pantallazo un gran sticker de una mujer, caracterizada como ella, abrazando un corazón.

Historia de María Becerra

