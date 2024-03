Faloon Larraguibel reaparece en TV tras episodio de violencia: "Te da vergüenza, te da rabia"

18 mar. 2024 - 11:12 hrs.

A dos semanas de haber sido agredida por su marido, Jean Paul Pineda, la presentadora de televisión, Faloon Larraguibel, volvió a su canal, Zona Latina, donde anima el matinal de dicha señal.

Durante los primeros minutos del programa, Larraguibel se refirió al tema, emocionándose hasta las lágrimas al recordar lo que vivió la madrugada del 8 de marzo.

Los días de Faloon

"Hablar de esto que es tan delicado te da pena, te da vergüenza, te da rabia", partió diciendo Faloon, quien no sabía como abordar el tema.

"Han sido días súper duros, superdifíciles, tratando de apoyarme en mi familia que ellos siempre van a estar conmigo (...) han estado ahí, acompañando, abrazando, más que preguntando", destacó sobre el rol de sus cercanos y sus fans, quienes le han ofrecido su apoyo.

Faloon Larraguibel

"A una mujer golpeada le da vergüenza cuando a uno no debería darle, porque no fui yo la culpable", reconoció Larraguibel sobre sus sensaciones frente a este episodio de violencia.

La animadora hizo hincapié en el rol que tuvieron sus hijos para atreverse a denunciar a su esposo, relevando el rol sobre todo de su hijo mayor, de tan solo 7 años, quien al ver que su padre golpeaba a Faloon, llamó a conserjería y logró que llegaran Carabineros al departamento. "Fue mi héroe", expresó.

Episodios de violencia

En la conversación Faloon aclaró que si bien este episodio de violencia, que llegó a los golpes, fue el más grave, desde antes ya había vivido agresiones de parte de Pineda, de forma verbal y psicológica.

"Uno (aguanta) mucho por los hijos. Mi caso fue por mis hijos. Como aguantar tanto, sí, por mis hijos", aseveró, indicando luego que pese a esto, no dejaba de verse con Pineda, puesto que no quería privar a los niños de dinámicas familiares.

"Yo estaba separada hace un buen tiempo ya, del año pasado. Pero nunca quise que mis hijos estuvieran lejos de su papá, entonces yo lo trataba de incluir en todas las actividades que yo hacía con mis hijos para que no se perdiera eso de estar con los niños", señaló.

Sobre la recuperación emocional que viene ahora, Faloon indicó que, "me va a costar mucho tiempo, al igual que a mis hijos, porque tengo que también hacerme cargo de lo que tuvieron que pasar ellos, pero sí estoy con psicóloga, que me está ayudando, gracias, igual a que esto fue supermediático, he tenido mucha ayuda".

Ya había pedido otra orden de alejamiento

Faloon reveló que hace menos de un mes, ya había ido a denunciar a Carabineros a Pineda y pidió una orden de alejamiento, la cual no se la dieron.

"El proceso es superlento, superburocrático, tiene que hacer millones de cosas (...) en mi caso yo había pedido una orden de alejamiento antes que no se tomó en cuenta", aseveró.

"Es superlento, es súper solo, y además, quizás, no te creen. No te creen porque cuando uno pide una orden de alejamiento porque en verdad sientes que tu vida está en peligro", cerró.

