Recordada por sus roles en "Amores de Mercado" y "16": Así luce hoy la actriz Paola Giannini

18 mar. 2024 - 08:00 hrs.

Una de las actrices que, si bien tuvo una breve carrera en televisión, pero logró quedar en la retina de los amantes de las teleseries es Paola Giannini.

La chilena, de actuales 45 años, debuto en televisión en el año 2001 en la exitosa "Amores de Mercado", personificando a Myriam Astudillo, una vendedora del Mercado Central profundamente enamorada de Jonathan (Francisco Pérez Bannen).

Una producción que le permitió mostrar todo su talento y que luego la hizo merecedora de un personaje más complejo en la teleserie "Purasangre", donde interpretó a Estefanía Reyes, hija de una de las familias protagonistas del culebrón, que se enamora siendo una escolar de su tío varios años mayor, cuyo rol recayó en Luis Gnecco.

En un podcast en el pasado 2020, la actriz recordó esta historia, la cual en los tiempos actuales sería escandalosa, y le bajó el perfil a la situación. "No recuerdo que me haya hecho ruido. Lo encontré súper divertido, porque obviamente era tirado para el lado de la comedia, no era algo terrible. La relación con Gnecco era graciosa, con esta niña que lo volvía loco", rememoró.

Paola Giannini en "Purasangre"

Sin embargo, sus personajes más recordados son los que hizo en "16" y "Gatas y Tuercas". En la primera producción mencionada, le tocó ser Ariela Ortúzar, una adolescente que padecía anorexia nerviosa.

Paola Giannini en "16"

Mientras que en la segunda fue la ambiciosa Karla Ulloa, una de las antagonistas de la ficción, cuya ambición y ganas de pertenecer a la alta sociedad la hizo ocupar oscuras artimañas para lograrlo.

Paola Giannini en "Gatas y Tuercas"

El presente de Paola Giannini

La actriz se ha mantenido desde el año 2008 de forma intermitente en televisión, participando principalmente en teleseries y series con personajes que tienen apariciones especiales.

Entre ellas destacan "Santiago Paranormal", Dignidad", y también la película "Ema", de Pablo Larraín, estrenada en 2019.

Paola Giannini en "Ema"

Actualmente, vive en el norte de Chile, específicamente en La Serena, ciudad a la que se traslado en 2013 y en la cual ha participado en varias producciones teatrales de la mano de diferentes recintos existentes en la zona.

Así luce hoy Paola Giannini:

Instagram

Paola Giannini

Todo sobre Famosos chilenos