"No sé si reir o llorar": El chascarro que vivió Coté López tras cortarse ella misma su pelo

13 mar. 2024 - 12:02 hrs.

La modelo e influencer, María José "Coté" López, mostró a través de sus redes sociales un nuevo "chascarro" que ella misma se hizo en su cabello.

Durante la tarde de este martes 12 de marzo, la también empresaria explicó a través de su cuenta de Instagram que quiso sacarse el pelo quemado que tenía en la parte delantera de su cabeza.

El chascarro de Coté López

La primera historia con la que alertó su chascarro fue una de texto, en la que sin adjuntar ninguna imagen, ella escribió, "me mandé un cag... mi gente. Un 'coté cosas'. Chemima...".

Luego, ahora con una foto de ella, señaló que, "quería sacarme lo quemado de adelante con una entresacadora y miren", mientras mostraba que se dejó mechones cortos a la altura de su chasquilla.

Historias de Coté López

Tras lo anterior, Coté nuevamente subió historias, esta vez luciendo su nuevo look, quedando con una improvisada chasquilla producto de su error.

"Me tuve que hacer chasquilla. Me siento de los 90. No sé si reir o llorar", indicó, agradeciendo a una estilista quien arregló su pelo. Después, aclaró que en realidad no ocupó una tijera entresacadora, sino que una esculpidora, que retira más cabello.

Historias de Coté López

Al parecer este look no logró convencer del todo a Coté, puesto que tras ir a la peluquería, finalmente encontró la forma de adecuarla a su estilo, tirando cada uno de los mechones hacia el lado.

"Logré peinarla como si fuera mi pelo, yey", escribió la empresaria, celebrando así que su chascarro tuvo un final feliz.

Historias de Coté López

