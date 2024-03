"La mamá que a cualquiera le gustaría tener": El tierno mensaje de Isidora Carvallo a Nicole Pérez en Instagram

13 mar. 2024 - 10:11 hrs.

El pasado lunes 11 de marzo, Isidora Carvallo, la hija mayor de Nicole Pérez, fue portada de Las Últimas Noticias (LUN), contando detalles de su vida y su sueño profesional de convertirse en modelo.

La joven, quien padece de hace varios años alopecia, que la hizo quedar completamente calva, dio una sincera entrevista en la que habló sobre su presente, y el cambio que ha tenido frente a su diagnóstico.

"Me dio alopecia en 2017 y yo ahí viví bajo una peluca por un año. No quería salir, me salí del colegio, no quería hablar con nadie. Después logré decir que tenía alopecia, pero ahí, claramente no lo tenía asimilado al cien por ciento. Creo que el cambio es que encontré mi propósito: visualizar el amor propio a través del modelaje, por ejemplo", expresó.

El mensaje de Nicole a su hija

Nicole Pérez, quien en los tiempos de "Mekano" era conocida como la "Doctora Cahuín", manifestó todo su orgullo ante esta portada de su hija, escribiendo un cariñoso mensaje en su Instagram.

"Quiero presumir a mi amada hija, Isidora Carvallo. Hijita sé que vienen tantas cosas lindas para tu vida, haz sido mi ejemplo de resiliencia y quiero que sepas que siempre estaré para protegerte, aguantarte, guiarte, levantarte y sobre todo amarte", redactó de entrada al pie de la publicación.

Agregó que, "quizás o he sido la mamá que te hubiese gustado tener, pero es lo que te tocó jajaja, perdona si me he equivocado, pero siempre he hecho todo pensando en tu bien, por qué como siempre te digo a ti y a tus hermanos son lo más valioso que tengo en mi vida".

La respuesta de Isidora

"Dios te concederá todos los anhelos de tu corazón. Te amo", añadió, recibiendo decenas de comentarios, incluyendo uno de la propia Isidora.

La joven le respondió a su madre que, "eres la mamá que a cualquiera le gustaría tener, mi mejor amiga, mi partner, mi todo. Te amo mami, gracias por siempre estar ahí".

