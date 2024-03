"Sentí un dolor terrible": Michelle Carvalho sufrió fuerte infección en sus ojos que le impedía abrirlos

13 mar. 2024 - 09:21 hrs.

La influencer de origen brasileño, Michelle Carvalho, reveló estar sufriendo graves problemas de salud luego de haberse contagiado de coronavirus hace algunos días.

Mediante su cuenta de Instagram, la modelo explicó que por estos días, tiene una dolorosa infección en sus ojos debido a una enfermedad viral.

La enfermedad de Michelle Carvalho

De acuerdo a lo que cuenta Publimetro en su sitio web, la modelo despertó tras su cuarentena por el coronavirus, con un gran malestar en sus ojos, que lo impedía abrirlos.

"Cuando desperté, traté de abrir los ojos y estaban pegados. Sentí un dolor terrible y ardía mucho", señaló la influencer.

Ojo de Michelle Carvalho

Por lo anterior, la brasileña ya está tomando el tratamiento adecuado para paliar esta enfermedad, que llegó justo en mal momento porque tiene una campaña publicitaria que hacer en los próximos días.

"Ahora ya con el tratamiento, paso el dolor y picor, solo está feo, rojo e hinchado. Ahí les iré mostrando como va evolucionando. Tengo que estar bien e impecable que tengo una campaña el sábado", expresó.

Historia de Michelle Carvalho

Este martes, finalmente Michelle vio un avance en el tratamiento. "Está limpio, no sale más esas cosas amarillas. No está hinchado como ayer, ya no duele ni pica, estoy poniendo (gotita) a cada cuatro horas", sentenció.

