Abogada y periodista de 60 años que se coronó como Miss Universo Buenos Aires: Esta es su dieta

Admiración ha causado el triunfo de Alejandra Marisa Rodríguez en el concurso de belleza Miss Universo Buenos Aires, que entrega cupos para participar en el Miss Argentina rumbo al Miss Universo de este 2024, que se llevará a cabo en Ciudad de México.

A sus 60 años, la trasandina marcó un hito al convertirse en la mujer más longeva en quedarse con una corona de este tipo.

Su dieta

Con relación a lo que consume para mantenerse en forma, Rodríguez indico que "trato de comer comida orgánica, sin pesticidas. Como frutas, verduras y carne".

Además, aseveró que fue vegetariana por varios años, pero que con el paso del tiempo volvió a comer carne, para no "irse a los extremos".

Sobre el ejercicio, confesó que va "al gimnasio al menos tres veces por semana, salgo a caminar y a trotar. Me gusta mucho la actividad física, la naturaleza, el mar (...) Hasta ahora no he recurrido, por suerte, a ninguna cirugía. De cuerpo estoy cero kilómetro, nunca me hice nada, solo actividad física".

“Tengo una buena genética”

En diálogo con Las Últimas Noticias, contó que “tenía la esperanza de ganar. Pero había chicas muy bonitas, podría haber ganado cualquiera. Pese a eso una siempre quiere ganar y por suerte pasó”.

Añadió que “voy a lugares y no me creen la edad que tengo. Yo básicamente tengo una buena genética y me cuido. Mi mamá era así, falleció hace unos años, pero siempre fue juvenil, ella me enseñó a usar cremas desde chica y a cuidarme”.

