Premios Oscar 2024: Los nominados a mejor película

29 feb. 2024 - 22:30 hrs.

El 10 de marzo son los Premios Oscar, la ceremonia más importante del cine. Más que definir la mejor película del año (puede que ni siquiera esté nominada) hacer una revisión de las 10 finalistas es un ejercicio perfecto para adentrarse a 10 historias que, este año, todas cumplen con el estándar. Revisamos las nominadas a Mejor Película en la edición 96 de los galardones que entrega la Academia.

American Fiction

Puede que sea la película más desconocida de las 10 y la que menos ruido ha hecho. La historia de de un novelista negro de éxito entre la crítica, pero no con el público. El decide, bajo un seudónimo, escribir la novela más estereotipada y racista, que termina siendo un éxito. Una crítica solapada a la industria general, y su lavado de culpas por años de racismos. Ácida, crítica y sumamente graciosa. Atreverse a adentrarse en una polémica que no tiene respuestas y tratar de abordar todas las posturas es complejo, por momentos la película postula ideas que no logra abordar a la altura, pero plantar la semilla es más importante. Tiene 5 nominaciones. Dónde ver: En Prime Video

Anatomía de una caída

Película desafiante y compleja en su ejecución y estilo. Anatomía de una Caída es un thriller judicial sublime, abordando el juicio de una mujer por la presunto asesinato de su esposo. El uso de una entretenida película para hablar de los límites del lenguaje, la descomposición de una pareja, las frustraciones profesionales y el subjetivismo en un mundo que pide certeza. Todo esto acompañado con un perro que se ha robado la temporada de premios. Te queremos Messi. Tienen 5 nominaciones. Dónde ver: En el cine.

Barbie

El éxito del año en taquilla y repercusión. El discurso feminista e hilarante de Greta Gerwig en el disfraz más plastico posible, una muñeca. El uso de aquel juguete que perpetuó la idea femenina de belleza como un kamikaze que critica exactamente eso, es una medida de metacine maravillosa. Jugada valiente de Mattel que terminó siendo sumamente rentable. Por lo demás, una excelente comedia, con una banda sonora entrañable y un diseño de producción sublime. Tiene 8 nominaciones. Dónde ver: Max

Los que se Quedan

Tres parias, tres personas solitarias encarnan el verdadero espíritu navideño en una película destinada a la conservación emocional. Se siente hogareña y de otra época, de aquella en la que el cine se disfrazaba de fábula. No hay transformaciones navideñas milagrosas como la del señor Ebenezer Scrooge, pero si cambiamos, aunque sea un poco, seremos mejores. Un regalo para el corazón con un deslumbrante Paul Giamatti. Tiene 5 nominaciones. Dónde ver: En el cine.

Los Asesinos de la Luna

A estas alturas no nos sorprende la presencia de Martin Scorsese en la temporada de premios. Más allá de agradecer se contemporáneos a su talento, Los Asesinos de la Luna es un tristísimo reflejo de la avaricia humana y de la igual de detestable habilidad de abstraerse de la maldad, aquellos que hacen vista gorda a la maldad. Tiene 10 nominaciones. Dónde ver: Apple TV.

Maestro

Bradley Cooper ha sido sumamente criticado en esta temporada de premios. Que su rol en Maestro es la desesperación por un Oscar, que su película no es tan buena para estar en la lista. ¿Cooper quiere un Oscar? Claro que sí. Pero Maestro es más que un molde a gusto de la Academia. Cooper se estrella como director con el fin de poner en pantalla una puesta en escena valiente y sin filtro, aplicando todo lo que tiene en su mente en un trabajo autoral en toda regla. Si es buena o mala es una conversación, pero hay que aplaudir la valentía. Tiene 7 nominaciones. Dónde ver: Netflix.

Oppenheimer

Posible ganadora total de los Oscar. La magnificencia cinematográfica de Christopher Nolan en una masiva historia del ser humano tratando de ser Dios y llevando la carga de aquello. La habilidad de mantener la tensión por horas ya es envidiable, pero lograr generar peaks dentro de esa tensión habla de un relato sumamente cuidado. La escena de Los Álamos, el interrogatorio a Oppenheimer y los fantasmas de Nagasaki son de los momentos mejores logrados del año. Tiene 13 nominaciones. Dónde ver: Se puede comprar y algunos cines.

Vidas pasadas

El verdadero triunfo de este año debería ser que esta película esté nominada. Vidas Pasadas ha ganado repercusión gracias a las dos nominaciones que tiene y eso ha permitido que más personas se enamoren de la película más linda de la temporada. Hace su debut en la dirección Celine Song, con una historia de amor dispuesta a abrazar el corazón mientras lo destroza. Celine Song se arma de una dirección espectacular, mínima y paciente. Past Lives transmite mediante los silencios (vaya que hay) y mediante los gestos. Es una cámara ausente, que se cuela entre la intimidad de los personajes. Tiene 2 nominaciones. Dónde ver: Cines.

Pobres criaturas

La película más accesible de Yorgos Lanthimos no deja de bordear lo bizarro y encantador. La modernización del mito de Frankenstein con una Emma Stone magnífica. A su lado, Barbie aborda el feminismo de manera reaccionaria. No solo es el empoderamiento, es la evolución humana general. El crecer, abrirse al mundo, apestarse de él y terminar aceptandolo. Todo acompañado con una cuidada puesta en escena. La mejor cinematografía del año. Tiene 11 nominaciones. Dónde ver: Cine y en marzo por Star+.

La zona de interés

Pocas veces el cine moderno ha logrado una película tan devastadora en la sutileza. Que además logre colarse en los Oscar es solo reflejo de la buena selección de este año. Con un espectacular trabajo de sonido y actuación, la película de Jonathan Glazer pone en pantalla una de las peores maldades de todas, la de la indiferencia. ¿Qué hacemos cuando somos vecinos de la peor masacre de la historia? Cuanto pesa la historia sobre nosotros y como somos capaces de banalizarla. La doble función de Sandra Hüller (Anatomía de una Caída y La Zona de Interés) es el real evento cinematográfico del año. Tiene 5 nominaciones. Dónde ver: En cines.